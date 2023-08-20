Под Молодечно сгорело 36 тонн соломы 1 20.08.2023, 18:41

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Подозревают поджог.

Возле деревни Ракутевщина Молодечненского района в ночь на воскресенье сгорело 36 тонн соломы в рулонах частного сельхозпредприятия, сообщает МЧС. Руководитель хозяйства подозревает, что солому кто-то намеренно поджег.

Спасатели рассказали, что получили сообщение о горящей скирде соломы нового урожая под Молодечно вскоре после полуночи 20 августа. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, там сгорели 36 тонн соломы в рулонах. Еще 100 тонн в тюках, обтянутых пленкой, удалось спасти.

Во время пожара пострадавших не было, причина возгорания устанавливается.

Сгоревшая солома принадлежала ООО «АФ Модуль». Его директор Роман Кононов рассказал порталу Kraj.by, что причиненный ущерб станет известен в понедельник, когда бухгалтерия все посчитает.

— Я уверен на 100 процентов, что это был поджог. Думаю, что умышленный. Не знаю, есть ли у нас враги, но ущерб нанесен и моральный, и материальный, — добавил он.

В одном из хозяйств Молодечненского района рассказали, что на сегодняшний день продают солому урожая 2023 года по 22 рубля за 350-килограммовый рулон. Судя по таким расценкам и данным МЧС, в ООО «АФ Модуль» сгорело соломы на сумму порядка 2263 рублей.

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