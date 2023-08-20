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Зеленский: Мы собираемся дожать Россию

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  • 20.08.2023, 19:11
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Зеленский: Мы собираемся дожать Россию

Президент Украины прокомментировал контрнаступление ВСУ.

Украина будет продолжать контрнаступление. Вооруженные силы Украины наступают и двигаются вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Что касается контрнаступления... мы наступаем, я считаю, что это позитив. Я бы не забывал, что мы наступаем и боремся не против кого-то, а против Российской Федерации. Еще год назад она хотела полностью нас уничтожить и захватить, не получилось. А сейчас у нас идет контрнаступление. Знаю, что хочется всегда быстрее, что самолеты могут ускорить этот процесс, что в небе доминирует РФ и что самолетами мы не ограничимся», - отметил глава государства.

Он также отметил важность противовоздушной обороны, поскольку впереди зима и украинцы, как никто знают, что такое быть без света.

По словам президента, есть комплекс задач, которые нужно решать.

«Мы не собираемся отступать, и это хорошие новости. Мы собираемся дожать Российскую Федерацию», - подчеркнул Зеленский.

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