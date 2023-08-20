Из Минска запустят авиарейсы в еще один российский город 9 20.08.2023, 19:29

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Там производят LADA и «Калашников».

Авиарейсы между Минском и Ижевском, столицей российской Удмуртии, планируют запустить в следующем году. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

По словам главы региона, в Ижевске в 2024 году планируется завершить реконструкцию аэровокзала и открыть первые международные рейсы, в том числе в Беларусь. До этого местный аэропорт обслуживал только внутренние пассажирские и грузовые рейсы.

«В 2024 году завершим строительство нового здания аэровокзала и откроем первые международные рейсы: в Египет, Турцию, Беларусь, ОАЭ», — написал Семенов.

Расстояние от Минска до Ижевска составляет более 1900 км. Железнодорожным транспортом это расстояние можно преодолеть за 23 часа, на самолете время в пути сократится до двух.

Столица Удмуртии Ижевск, где проживают более 620 тысяч человек, — крупный промышленный центр России. В частности, там находится концерн «Калашников», где на базе Ижевского машиностроительного завода производят стрелковое оружие, в том числе автоматы «Калашников». Кроме того, в городе работает одна из производственных площадок ОАО «АВТОВАЗ» — LADA Ижевск.

Напомним, в мае стало известно, что до конца 2023 года может быть открыт новый прямой рейс между Самарой и Беларусью. Также весной авиакомпания «Белавиа» запустила первый рейс из Минска в Мурманск.

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