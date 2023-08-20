Украинские военные уже прибыли в Данию для обучения на F-16 20.08.2023, 19:38

1,074

Об этом сообщил президент Украины.

Украинские военные уже прибыли в Данию для обучения на американских истребителях F-16.

Об этом заявил украинский президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

По словам президента, у украинских военных в Дании уже начинаются тренировки.

«Мы вместе общались сегодня с нашими ребятами и девушками, которые учатся и будут здесь работать с F-16, а потом будут работать в нашем небе. Я был рад услышать добрые слова от наших воинов. Они мотивированы, как и мы все в Украине. Мотивированы побеждать», - рассказал президент.

Украинский президент сообщил, что переговоры с датским премьер-министром получились «очень конкретные, содержательные и сильные».

Украинские военные уже прибыли в Данию для обучения на F-16, — Зеленский

«Наши пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании. 19 самолетов F-16 будут предоставлены нашему государству Данией. Работаем над скоростью подготовки. Отдельно обсудили сегодня и возможность расширения тренировочных миссий. Алгоритм понятен. Наша коалиция F-16 доказывает свою эффективность», - подчеркнул Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».