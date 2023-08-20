За сколько в Беларуси перепродают «блатные» автомобильные номера? 9 20.08.2023, 19:46

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Цены впечатляют.

В Беларуси вполне легально можно воспользоваться услугами по выбору автомобильных номеров с желаемыми цифрами и буквами. Но самые привлекательные номера давно раскуплены, поэтому продаются уже неофициально. «Наша Ніва» поинтересовалась, сколько денег белорусы готовы платить за красивые цифры на регистрационных знаках своего авто.

Можно официально, но не все так просто

Понравившуюся вами комбинацию букв и цифр на госномере можно выбрать официально. Продают красивые автомобильные номера по двум ценам.

За 10 базовых вам дадут возможность выбирать из тех номерных знаков, которые уже изготовлены и находятся в регистрационном отделении ГАИ. Списки с доступными комбинациями вывешивают в отделении ГАИ. Но за 370 рублей продают, скорее, не самые примечательные номера, например, 2333, 3222, 7888, 0200, или с парными номерами — 5757, 6969.

Если ни один номер из перечисленных выше вам не понравился или вас интересуют номера с четырьмя одинаковыми цифрами, то их можно заказать индивидуально. Стоимость такой услуги — 60 базовых (2 220 рублей).

За эту сумму можно заказать любую комбинацию цифр и букв из тех, что вообще могут быть на белорусских автомобильных номерах. Для легковых авто с РУЗ это четыре цифры от 0 до 9, две буквы и код региона. Всего существует 12 букв, совпадающих в латинском и белорусском алфавите.

Что на сером рынке

Однако надо понимать, что номера такого образца выпускают с 2004 года. И так как комбинации букв и цифр ограничены, то даже при оплате 60 базовых выбор остается достаточно скромный. Особенно если речь идет о столичном регионе, который не только самый большой по численности населения, но и самый богатый.

Больше всего в Минске котируются номера с четырьмя семерками. Возможных номеров со всеми семерками при различных комбинациях букв в серии — 144 штуки. Вот только последний такой номер был продан в далеком 2007 году.

При этом среди 144 столичных номеров с четырьмя семерками есть 12 наиболее ценных. Это номерные знаки с повторными буквами.

Один из 12 таких номеров сегодня находится в продаже. Госномер 7777 ЕЕ-7, судя по дате публикации, продают с 21 июня.

«Висит уже на корче, оформление через куплю-продажу, быстро и без сложностей», — говорится в описании. «Висит на корче» означает, что редкий номер на данный момент присвоен старому дешевому автомобилю, который владелец красивого номера использует в качестве «вешалки». Не исключено, что «корч» будет входить в цену номера.

Продавец отмечает, что номер в продаже будет находиться несколько месяцев, после чего он продаст его тому, кто предложит наибольшую сумму. При этом если кто-то будет готов выложить за него 15 тысяч долларов, то номер будет продан сразу же.

Годами в продаже

Среди других интересных предложений на барахолке «Онлайнера» можно отметить номер 1000 ОО-1, оцененный в 13 тысяч рублей (около $4 000). Объявление, судя по дате публикации, размещено еще в прошлом году, но актуально, так как автор последний раз обновлял его 17 августа этого года.

На барахолке появляются не только объявления от тех, кто готов продать красивый номер, но и от потенциальных покупателей.

Так, например, один из пользователей ищет столичные номера 0001 или 7777.

Красивые номера продаются также через специальные аккаунты в соцсетях.

В аккаунте avtonomer.by есть несколько актуальных объявлений. Так, например, за номер 1111 ММ-7 продавец хочет выручить 8 500 долларов.

Такую цену он озвучивает в комментариях, когда отвечает на вопрос о цене.

Красивейший номер за 0 рублей

Одним из самых красивых номеров в Беларуси считается комбинация 1111 ИИ-1. Судя по публикации в тикток-аккаунте пользователя @yaroslau18, сейчас этот номер стоит на BMW M8.

В прошлом году самый красивый номер Беларуси уже попадал в поле зрения медиа. В мае прошлого года на av.by писали, что в какой-то момент этот номер получила жительница Кобрина абсолютно без доплат. Произошло это из-за определенного стечения обстоятельств.

История выглядела так: под конец рабочего дня женщина, которой принадлежал этот номер, сняла автомобиль с учета, сдала номер, но решила не платить за хранение регистрационного знака (такие услуги на платной основе предлагает ГАИ), так как собиралась утром регистрировать другое авто. Поэтому номера попали в руки другой женщины, которая оплатила б/у номер и поставила на учет старенькую КІА.

Как через год самый красивый номер Беларуси оказался на BMW M8 — неизвестно.

Судя по старым объявлениям о продаже «блатных» номеров, некоторые белорусы готовы платить за красивый номер от одной до нескольких тысяч долларов. Но это мелочь по сравнению с ценой на самый дорогой автомобильный номер в мире. Весной 2023 года в Дубае через аукцион был продан номер за 15 миллионов долларов. Это был номерной знак с цифрой «7».

Можно ли перепродавать автомобильные номера?

Официально перепродавать государственные регистрационные номера нельзя. В любом случае прокручивать схему придется через оформление договора купли-продажи авто в ГАИ. В свою очередь, ГАИ предлагает услуги по сохранению автомобильных номеров. Стоимость — 5 рублей за сутки, но минимальный срок, который придется оплатить, — 15 дней. Из-за довольно высоких цен на сохранение номеров собственники красивых табличек, если хотят их сохранить надолго или перепродать в будущем, регистрируют на них дешевые автомобили. Желательно старше 1991 года выпуска, чтобы не платить налог за авто.

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