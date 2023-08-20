В Гродно годовалая девочка попала в реанимацию из-за 10-копеечной монетки 20.08.2023, 20:10

Кашляла больше месяца и не могла глотать твердую пищу.

Годовалая девочка поступила в приемное отделение Гроденской областной детской больницы с жалобами на длительный (более месяца) кашель, слюнотечение и невозможность глотать твердую пищу. Ребенка срочно отправили на осмотр, оказалось, что он проглотил монету, сообщили в больнице.

На снимке пищевода и желудка врачи заметили округлую тень около 1,5 см. Тогда в экстренном порядке ребенку сделали видеогастроскопию. В пищеводе малышки медики обнаружили монету в 10 копеек, причем слизистая вокруг нее уже была значительно повреждена. Инородный предмет захватили щипцами и смогли достать.

В настоящее время ребенок остается в больнице на лечении. У врачей есть надежда, что все обойдется без дальнейших осложнений и девочка полностью поправится.

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