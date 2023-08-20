закрыть
20 августа 2023, воскресенье, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО

4
  • 20.08.2023, 20:12
  • 2,574
Зеленский: Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО

Украинский президент ответил на «предложения» обменять территории на вступление в НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на «предложения» обменять территории на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Недавно руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные Российской Федерацией.

Однако украинский президент не согласился с мнением Енссена, он в свою очередь предложил другой вариант.

«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», - коротко сказал он

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк