Зеленский: Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО 4 20.08.2023, 20:12

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Украинский президент ответил на «предложения» обменять территории на вступление в НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на «предложения» обменять территории на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Недавно руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные Российской Федерацией.

Однако украинский президент не согласился с мнением Енссена, он в свою очередь предложил другой вариант.

«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», - коротко сказал он

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