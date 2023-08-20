Зеленский: Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО

Зеленский: Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО4
- 20.08.2023, 20:12
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Украинский президент ответил на «предложения» обменять территории на вступление в НАТО.
Украинский президент Владимир Зеленский ответил на «предложения» обменять территории на вступление в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
Недавно руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные Российской Федерацией.
Однако украинский президент не согласился с мнением Енссена, он в свою очередь предложил другой вариант.
«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», - коротко сказал он