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Сеть разразилась шутками и мемами из-за краха российского аппарата «Луна-25»

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  • 20.08.2023, 20:54
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Сеть разразилась шутками и мемами из-за краха российского аппарата «Луна-25»

«Луна-25» в буквальном смысле совершила жесткую посадку.

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» в буквальном смысле совершила жесткую посадку. Исследовательская станция государства-террориста не смогла успешно выполнить свою миссию и разбилась о поверхность Луны.

В сети отреагировали на очередное фиаско россиян шутками и мемами. «Обозреватель» собрал лучшие реакции на крушение «Луны-25».

Россиян потроллили, что в лучших пропагандистских традициях в РФ было больше разговоров о миссии межпланетной станции «Луна-25». Однако на самом деле РФ не смогла показать ничего толкового и в очередной раз опозорилась.

Также в сети предположили, что даже крушение космического аппарата российские оккупанты попытаются показать как очередную «победу». В этом случае в одном из мемов упомянули военного преступника Игоря Конашенкова, который наверняка считает, что россияне уничтожили на Луне «базу украинских неонацистов».

Кроме того, еще несколько дней назад кремлевские пропагандисты пугали Германию и США «Луной-25», а также грозились «порвать» Украину. Однако «жесткая посадка» на Луну кардинально изменила планы россиян.

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