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Число пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову увеличилось до 156

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  • 20.08.2023, 21:13
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Число пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову увеличилось до 156

Повреждены 66 жилых домов.

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по центру Чернигова возросло до 156 человек.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

«Чернигов. Циничный обстрел центра города. Завершена спасательная операция. 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших», - заявил он.

Кулеба добавил, что в результате взрыва повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств.

«Работают комиссии, как можно быстрее будут предоставлены компенсации», - заявил он.

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