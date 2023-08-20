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Украинские беспилотники SkyKnight допустили для использования в войсках

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  • 20.08.2023, 21:33
  • 2,906
Украинские беспилотники SkyKnight допустили для использования в войсках

Дроны оснащены искусственным интеллектом.

Минобороны Украины допустило отечественные беспилотники SkyKnight (Небесный рыцарь) к эксплуатации в войсках, передает «Новое время».

«Искусственный интеллект, максимальная полезная нагрузка в 2,5 кг и автоматический режим полета», — так описывает новый БпЛА пресс-служба Минобороны.

Там отмечают, что SkyKnight 2 довольно быстрый, мощный и одновременно тихий, а также простой в управлении.

«Если оператор уже имеет навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он освоит очень быстро, ориентировочно — за неделю», — говорят в Минобороны.

При этом когда оператор определит цель, которую нужно поразить, этот беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, поскольку им будет управлять бортовой компьютер.

«Даже из-за потери связи вследствие глушения вражескими средствами РЭБ, этот дрон все равно долетит до определенной оператором цели», — отмечают военные.

Компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации.

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