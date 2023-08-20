«Оппенгеймер» Кристофера Нолана превысил $700 миллионов в кассовых сборов по всему миру 5 20.08.2023, 22:02

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Но не смог обогнать «Барби».

После пяти недель на экранах историческая драма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана собрала 718 миллионов долларов в мировом прокате, пишет Variety.com. Это 285 миллионов долларов в Северной Америке и 437 миллионов долларов в других странах.

Продажи билетов на «Оппенгеймер» также позволили ему стать четвертым по величине фильмом Нолана за все время, обогнав «Интерстеллар» 2014 года (715 миллионов долларов), «Темного рыцаря» (1,006 миллиарда долларов), «Темный рыцарь: восстание» (1,08 миллиарда долларов) и «Начало». (837 миллионов долларов). Это также самый кассовый релиз режиссера на 50 зарубежных рынках, включая Германию, Индию, Бразилию и Саудовскую Аравию.

При этом «Оппенгеймер» пока не смог догнать «Барби» Греты Гервиг (фильм собрал в прокате 1,279 миллиарда долларов). В свою очередь последняя лента вот-вот обгонит анимационный фильм Universal «The Super Mario Bros. Movie» (1,35 миллиарда долларов) в качестве крупнейшего релиза года в США.

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