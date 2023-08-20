Видеофакт: как сейчас выглядит Каховская ГЭС
- 20.08.2023, 22:10
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Часть конструкций полностью ушла под воду.
В результате совершенного россиянами теракта на Каховской ГЭС разрушены 11 пролетов верхней части дамбы с 28-ми, а из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега.
На опубликованных в сети кадрах видна разрушенная водосливная плотина. Отдельные конструкции полностью ушли под воду, передает Цензор.НЕТ.