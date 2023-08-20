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Украинские бойцы уничтожили две САУ оккупантов на Бахмутском направлении

  • 20.08.2023, 22:34
Украинские бойцы уничтожили две САУ оккупантов на Бахмутском направлении

Видео.

На Бахмутском направлении операторы ССО обнаружили самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм и самоходную пушку (203 мм) 2С7 «Пион» модернизирован, работавших по позициям Вооруженных Сил Украины.

Воины 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Хороброго продолжают выявлять и уничтожать вражескую технику, говорится в сообщении на странице полка в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Спецназовцы скорректировали артиллерию Сил обороны по целям. После того, как артиллерия отработала, РЭР (радиоэлектронная разведка) Сил обороны перехватила радиообмен оккупантов, в котором говорилось о потерях живой силы убитыми и ранеными.

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