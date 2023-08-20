Axios: Доноры Республиканской партии присматриваются к новой альтернативе Трампу 1 20.08.2023, 22:41

Дональд Трамп

Однако базовому электорату республиканцев нравится Трамп.

Несколько крупнейших доноров Республиканской партии придерживают деньги для 2024 года с давней мечтой – в последнюю минуту заманить альтернативу бывшему президенту Дональду Трампу в президентскую гонку.

Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор Джорджии Брайан Кэмп получают тайные предложения от истеблишмента республиканцев и не исключают своего участия в выборах, сообщили Axios высокопоставленные источники.

Этот (вероятно, бесполезный) поиск кого угодно, кроме Трампа, является обвинением губернатора Флориды Рона ДеСантиса, считавшегося главным соперником Трампа, но сейчас борющегося за поддержку перед первыми дебатами Республиканской партии 23 августа.

По словам источников, Янгкин хочет дождаться победы Республиканской партии на выборах в законодательные органы в Вирджинии в ноябре. По данным Axios, среди доноров Республиканской партии Янгкина поддерживают миллиардеры Рональд Лаудер и Томас Питефффи. Последний весной был в лагере ДеСантиса, но с тех пор передал два миллиона долларов избирательному штабу Янгкина «Дух Вирджинии». Другие крупные республиканские доноры тихо выразили интерес к Янгкину и пренебрежение к Трампу.

В июне New York Times сообщила, что Руперт Мердок, медиа-магнат, возглавляющий Fox News и New York Post, в частном разговоре сказал, что хочет, чтобы Янгкин вступил в гонку. Мердок не поддержал Янгкина публично, но этим летом губернатор стал частым гостем на Fox News.

Некоторые доноры Республиканской партии, разочарованные поддержкой Трампа, сообщили Axios, что считают, что уже слишком поздно для другого кандидата вступать в гонку, поскольку до праймериз осталось менее пяти месяцев.

Дебаты 23 августа станут мерилом того, есть ли у ДеСантиса надежда оправиться от вялого старта, появится ли другой кандидат, сказали два советника доноров. Политическая сеть, созданная консервативными промышленниками Чарльзом и Дэвидом Кохами, собрала 70 миллионов долларов и заявила, что хочет использовать часть этих средств, чтобы заблокировать Трампа от номинации от Республиканской партии, если появится реальный выбор.

«Люди в отчаянии. Они озабочены тем, что может произойти, если Трамп победит на праймериз и хотят иметь жизнеспособную альтернативу», – заявил один источник.

Второй республиканский источник предупредил, что хотя донорское сообщество и республиканская элита в восторге от Янгкина, электорат Республиканской партии настроен по-другому. «Базе нравится Трамп», сказал этот источник.

Обычно партийная база определяет кандидатов в президенты – и в сегодняшней Республиканской партии мало что указывает на то, что база стремится к кому-то другому, кроме Трампа, несмотря на его багаж.

Напомним, по результатам первого опроса New York Times и Сиенского колледжа в конце июля, бывший президент Трамп опережает своих соперников из Республиканской партии в борьбе за номинацию на пост президента США. Он получает 54% голосов потенциальных избирателей-республиканцев по всей стране против 17%, которые набирает ДеСантис. Остальные кандидаты получили 3% или менее.

По данным этого же исследования, основные потенциальные кандидаты – Дональд Трамп и Джо Байден – набирают одинаковое количество голосов потенциальных избирателей (по 43%) – за полтора года до выборов, запланированных на ноябрь 2024 года.

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