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The Economist: Украина изменила подход к контрнаступлению

  • 20.08.2023, 22:55
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The Economist: Украина изменила подход к контрнаступлению

Издание объяснило, на что теперь в ВСУ делается акцент.

После начала контрнаступления в июне 2023 года Украина изменила тактику, которая предусматривала большие потери и теперь акцент делается на подавлении врага артиллерией, РЭБ и БПЛА, пишет The Economist.

«Мы больше не планируем операций, которые предусматривают большие потери. Акцент сейчас делается на подавлении противника: артиллерия, беспилотники, радиоэлектронная борьба и так далее».

Ссылаясь на источник в украинском Генштабе западное издание пишет, что Украина получила всего 60 танков «Леопард», несмотря на обещания о сотнях.

Сейчас, по словам собеседника СМИ, катастрофически не хватает машин для разминирования.

«У нас просто нет ресурсов для фронтальных атак, к которым нас призывает Запад».

Еще одна проблема — отсутствие воздушного прикрытия, которое затрудняет ВСУ прорыв российских минных полей и линий обороны.

По этой причине военное руководство Украины откладывало контрнаступление так долго, как только могло.

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