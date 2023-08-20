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iPhone 15 может получить более быструю зарядку

  • 20.08.2023, 23:27
iPhone 15 может получить более быструю зарядку

Презентация новых смартфона запланирована на сентябрь.

Осенняя презентация продуктов Apple в сентябре практически наверняка будет включать новый iPhone. По слухам, в нем может появиться более быстрая зарядка.

Об этом сообщает 9to5Mac.

Следующий iPhone перейдет с зарядного порта Lightning на более распространенный USB-C, и, по крайней мере, некоторые модели будут поддерживать более высокую скорость зарядки.

iPhone 15 может быть совместим с 35-ваттным зарядным устройством, что позволит устройству заряжаться быстрее.

Apple рекомендует пользователям iPhone 14 Pro и Pro Max не использовать проводные зарядные устройства мощностью более 27 Вт, а пользователям iPhone 14 - ограничить мощность зарядных устройств до 20 Вт. 20-ваттное зарядное устройство способно полностью зарядить iPhone 14 за один час.

Скорость зарядки 35-ваттного зарядного устройства при использовании с iPhone 15-й серии неясна.

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