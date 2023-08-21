В Борисове работница Дома ребенка избила мальчика ногами 21.08.2023, 1:03

Что об этом известно.

По сети 19 августа разлетелось видео, на котором женщина бьет ребенка ногами во время прогулки на детской площадке. По словам автора ролика, все это происходило на территории Борисовского дома ребенка. «Минская правда» рассказывает детали.

Главный врач Борисовского специализированного дома ребенка Светлана Дятко призналась, что она в шоке от произошедшего. Женщиной на видео оказалась медсестра, работающая в учреждении. Она устроилась туда в мае этого года.

— Человек очень хотел работать у нас. До этого работала в больнице. Ее поведение — это шок для всех нас. Объясняет свое поведение тем, что не сдержалась. Она будет уволена по статье. Такие люди не должны работать с детьми, — заявила Дятко.

Главврач добавила, что с ребенком все хорошо. Он прошел обследование.

— Сегодня в нашем учреждении был следственный комитет и инспекция по делам несовершеннолетних. Были все дети осмотрены, — добавила она.

В Дом ребенка выехала следственно-оперативная группа, сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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