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Глава хунты Нигера заявил, что готов передать власть через три года

  • 21.08.2023, 2:34
Глава хунты Нигера заявил, что готов передать власть через три года
Абдурахман Чиани
Фото: Reuters

Военный переворот в стране произошел 26 июля.

В воскресенье, 20 августа, после начала переговоров с представителями ECOWAS лидер военного переворота в Нигере генерал Абдурахман Чиани заявил, что сможет передать свои полномочия гражданским властям в течение следующих трех лет.

Как сообщает BBC, об этом он заявил во время встречи с делегатами.

«Если против нас будет осуществлена атака, это будет не прогулка в парке, как, кажется, думают некоторые люди», — сказал он.

Также генерал Чиани раскритиковал введенные санкции ECOWAS на Нигер, назвав их «негуманными» и «незаконными». Он считает, что отключение электроэнергии и блокирование важного импорта повысили цену на продукты в стране.

Лидер нигерской хунты не рассказал подробностей относительно передачи власти, но подчеркнул, что принципы перехода будут определены в течение 30 дней во время диалога с представителями ECOWAS.

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