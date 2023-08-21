Россияне улепетывали с позиций: украинские морпехи показали кадры удачного штурма на юге 21.08.2023, 3:06

Видеофакт.

Морские пехотинцы 36 бригады показали кадры штурмовых действий на Бердянском направлении: после плотного огня артиллерии бригады и собратьев из Сил обороны морпехи заняли выбитые позиции оккупантов.

«Во время штурмовых действий морпехов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского оккупанты изо всех сил кивают лаптями со своих позиций. Работаем дальше!».

События разворачивались на Бердянском направлении. Оккупанты оставили свои позиции под обстрелами артиллерии, после чего морпехи заняли выбитые позиции врага.

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