В Минске «пропадают» работники 1 21.08.2023, 8:16

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Новый антирекорд на рынке труда.

В Минске по-прежнему растет число официальных безработных. На начало августа наниматели нуждались в 33 тыс. работников. За июль вырос дефицит в том числе медиков, инженеров и воспитателей. Об этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Месяцем ранее в столице было открыто 32,4 тыс. вакансий.

Если на начало июля наниматели в Минске нуждались в 32,4 тыс. работников, то месяцем ранее — в 30,9 тыс., на 1 мая дефицит составлял — 28,3 тыс., на 1 апреля — 27,1 тыс., а на начало марта — 26,8 тыс. То есть нехватка работников постоянно нарастает.

Кого из рабочих больше всего не хватает нанимателям

Для рабочих в Минске на начало августа было открыто 20,3 тыс. вакансий, или 61,4% от всех предложений нанимателей. Месяцем ранее — 20 тыс. вакансий, или 61,6%, пишет zerkalo.io.

Среди рабочих больше всего не хватает поваров (1030 вакансий), водителей автомобилей (739), продавцов (683), слесарей механосборочных работ (612).

Также сохраняется повышенный спрос электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (577), контролеров-кассиров (558), слесарей-ремонтников (535), токарей (420), рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (403), маляров (367).

Какие специалисты больше всего в дефиците

За июль в Минске выросло число вакансий для медиков. На начало этого месяца в столице не хватало 1913 медсестер и 1683 врачей-специалистов. Месяцем ранее — 1913 и 1652. Для фельдшеров также стало чуть больше предложений от нанимателей: на 1 августа их было 318, а месяцем ранее — 314.

Из специалистов также востребованы инженеры (772 вакансии против 753 месяцем ранее), воспитатели (244 против 206), бухгалтеры (215 против 195).

В топ-10 самых дефицитных специалистов также входят инженеры-конструкторы (173 вакансии), экономисты (153), инженеры-технологи (146), администраторы (139).

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