«Ради мечты продала машину, а в дорогу вышла с одним рюкзаком» 3 21.08.2023, 8:28

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Белоруска рассказала, сколько стоит кругосветное путешествие.

У Анны Беляевой с детства была мечта — объездить весь мир. В какой-то момент она поняла, что это реально, и начала серьезно готовиться и откладывать деньги. Большую кругосветку прервал коронавирус — через полгода путешествий девушке пришлось вернуться домой. Но вот уже десятый месяц она вновь колесит по странам и континентам. Сколько она тратит в своих поездках? Об этом Анна рассказала в интервью для onliner.by.

«Ради мечты продала машину»

Встречала закат в одиночестве на Великой Китайской стене, за четыре дня прошла 120 километров по маршруту на Мачу-Пикчу, стала участницей карнавала в Бразилии, проехала автостопом по знаменитой аргентинской трассе Ruta 40 — ради этих и многих других незабываемых впечатлений девушка отказалась от многого. Она прервала свою карьеру, продала машину и другие ценные вещи и уже больше года не видит родителей. Но признается: уже сейчас может возвращаться домой, потому что ее большая мечта исполнилась.

— Желание было всегда, но очень долго я не знала, что так можно — путешествовать по разным странам одной, без огромного количества денег. Но потом появились блогеры, которые стали рассказывать о таком опыте, и я решила, что тоже могу попробовать.

Анна закончила ФМО БГУ, получила диплом юриста-международника и несколько лет проработала по специальности. Понемногу путешествовала и в то же время начала готовиться к большой кругосветке.

— Я подошла к этому очень серьезно и основательно. Все продумывала до мелочей. Подбирала себе компрессионные носки, чтобы ходить в долгие хайки. Очень детально выбирала кроссовки. Расписала все сертификаты и съездила в Санкт-Петербург, чтобы привиться от брюшного тифа. Накупила дорогого оборудования, приобрела специальный туристический рюкзак немецкой фирмы Deuter на 45 литров. Открыла несколько счетов в разных банках, изучила, какие карты выгоднее, чтобы снимать наличные без комиссии.

Девушка долго откладывала деньги на поездку, размещая их на депозиты под проценты. А перед путешествием продала машину и другие ценные вещи. Всего на руках оказалось $12 тыс. — такую сумму Анна потратила в первой, доковидной части путешествия. Продолжение кругосветки стоило около $10—11 тыс.

— Если планировать свой бюджет, то этого хватило бы на большую кругосветку. Я начала свое путешествие с Грузии, побывала в Армении, Азербайджане, заехала в Чечню, Северную Осетию и Дагестан. Потом были Катар, Китай, Малайзия, Гонконг, Вьетнам и, наконец, Индонезия, а на обратном пути — Сингапур.

Началось путешествие в августе 2019 года, а в январе 2020-го пришлось возвращаться из-за коронавируса. И я позволила себе в конце поездки пожить на широкую ногу.

В Беларуси Анна несколько месяцев прожила у родителей, а потом отправилась вслед за своим молодым человеком в Амстердам, где ему предложили работу. Там она нашла подработку, занималась продажами и консультировала по юридическим вопросам в онлайне. О продолжении своей кругосветки девушка тогда не особо задумывалась.

— Это путешествие — абсолютная спонтанность. Я просто захотела немного пожить в другой стране. Около 10 месяцев назад, в ноябре прошлого года, я вышла из дома с маленьким рюкзаком, чтобы на пару недель улететь в Грецию. С того дня так и хожу с ним за плечами. Из Греции я прилетела в Германию, потом в Швейцарию, Францию, на Канары, в Португалию, Испанию.

И в какой-то момент поймала себя на мысли, что ищу билет до Бразилии. За полгода я проехала по всей Латинской Америке, а потом прилетела в Азию, сейчас нахожусь в Индии. Огромный Deuter остался пылиться в шкафу в Амстердаме. И я без понятия, где мой сертификат о прививках и классные компрессионные носки для походов, — смеется белоруска.

«За четыре дня прошла 120 километров»

Анна начинала свое доковидное путешествие вместе с молодым человеком — он провел с ней свой отпуск в Грузии и частично в Армении.

— Он больше за комфорт. Мы передвигались на такси и питались только в ресторанах. Это тоже хорошо, но так страну не узнаешь. Когда я одна, начинаю глубже погружаться в культуру, знакомлюсь с людьми, рассматриваю детали, учу язык, объезжаю нетуристические места. Люблю делать открытия, узнавать страну на ощупь.

Ярких впечатлений у девушки накопилось немало. Она вспоминает, как с трудом добиралась до Великой Китайской стены и оказалась там только к вечеру.

— Люди стали уходить, а я попала в момент закрытия и как-то успела проскочить. И вот я на этой стене осталась одна. Представляете, сколько там обычно китайцев — вся стена в людях?! А тут еще красивейший закат, который редко увидишь в Китае, — и я одна сижу на ступенях, вокруг никого.

В Грузии с Анной случилось приключение, о котором она предпочла бы забыть: ее чуть не смыло бурными водами горной реки.

— В тот раз я могла погибнуть. Мы переходили через реку, очень опасную. И я застряла на очень ненадежной конструкции из нескольких камней и ветки. Пока ждала спасателей, смотрела на звезды и ночное небо и вспоминала всю свою жизнь, родителей, детство. И мой мозг подсказывал мне, как удержаться на этих камнях. Страх и слезы пришли позже, когда я оказалась в безопасности.

Собираясь ехать в Перу, белоруска подумала, что надо посетить Мачу-Пикчу. Но легкие способы добраться туда ее не устраивали: ни транспортом, которого там полно, ни пешком в организованной группе.

— Мне хотелось приключений. И я решила, что пойду по пешему маршруту одна. За четыре дня прошла 120 километров.

Вначале надо было преодолеть высоту, это 4600 метров над уровнем моря — идти тяжело, кислорода мало. Вниз спускаться еще сложнее, колени сильно напрягаются. Нужна хорошая физическая подготовка. Но это того стоило: идешь один среди гор и живописных пейзажей. На ночлеги останавливалась в местных деревнях, где за небольшие деньги тебе предложат спальное место и какую-то простую еду.

Латинская Америка впечатлила девушку своими размерами.

— Перелет через Атлантику, из Мадрида в Мехико, занял у меня 10 часов. И я думала, между странами на континенте расстояния совсем другие. Визуально я представляла карту, но не понимала масштаба. Когда 9 часов летела из Мехико в Сан-Паулу, очень удивилась.

В Бразилии Анна приняла участие в карнавале в Рио-де-Жанейро.

— Я не просто смотрела, как люди проходят по Самбадрому, — я сама по нему шла в составе своей команды. Да, это абсолютно реально, просто нужно заранее договориться со школой и арендовать костюм. Очень яркое впечатление! Я никогда не видела столько людей — они до самого горизонта.

Костюм очень неудобный, он сшит из дешевого материала с использованием каких-то подручных средств. Перед выходом на Самбадром сильно волновалась: я ведь не умею танцевать самбу. Но когда вышла на эту прямую, под свет софитов, началась какая-то магия. Играет живая музыка, все люди начинают двигаться в такт, и ты вообще забываешь обо всем на свете: про этот неудобный костюм, про то, что не умеешь танцевать. Тело само подстраивается под ритмы, и это момент эйфории.

Рассказывая о Латинской Америке, девушка часто употребляет слово «самый». Водопады Игуасу — «потрясающее зрелище, одна из самых красивых вещей, что я видела в своей жизни». Огненная Земля в Патагонии — «самое красивое место, где я бывала, там величественные пейзажи, от которых захватывает дух». А потом случилась Ruta 40 — одна из самых длинных трасс в мире (5000 километров), которая пересекает всю Аргентину с севера на юг.

— Я решила проехать ее автостопом. Это заняло полтора месяца. Такая была идея — ехать медленно, изучать местность, знакомиться с людьми. Во время этой поездки пришлось выучить испанский: люди там не говорят на английском. Я начала подстраиваться, узнавать слова. Помню, с одной семьей я всю дорогу проговорила на испанском.

Когда вышла, подумала: «Ого, что произошло!» Пересекая границу Бразилии и Аргентины, я знала только «Hola!» и «Gracias».

Насколько безопасно молодой девушке в одиночку путешествовать по миру?

— Я бы хотела сказать, что нужно доверять миру. Но люди разные, всякое может случиться. Поэтому у меня есть свои правила безопасности, которые я стараюсь не нарушать.

Они достаточно простые. Я не выхожу поздно вечером одна, только если это не туристический район, где полно людей, или я в компании. Стараюсь передвигаться в дневные часы, хотя получается не всегда. Помню, в Чечне меня высадили из маршрутки в час ночи посреди какого-то леса, и нужно было пешком добираться до своего отеля. Но все сложилось благополучно.

«В путешествиях образ жизни часто спартанский»

В путешествиях образ жизни у девушки в основном спартанский. Самые большие расходы — на перелеты и переезды.

— Стараюсь питаться в недорогих местах, но в рестораны тоже хожу: через стритфуд страну не всегда узнаешь. Живу в основном в хостелах. В 24 года (столько мне было, когда я только начинала свою кругосветку) это было классно: и бюджетно, и отличная атмосфера, и новые знакомства. Если хочется побыть одной, снимаю номер в гостинице или небольшую квартиру.

В Китае Анна проехала из Пекина в Шанхай на очень дорогом скоростном поезде. В следующий раз решила сэкономить и выбрала дешевый ночной.

— Это был интересный опыт. Деревянные сиденья с прямыми спинками, на которых ты проводишь всю ночь. Вокруг куча китайцев, многие сидят на полу, бегают тараканы, люди постоянно едят, дети плачут, запахи ужасные — и так на протяжении всего пути. Но это дешево.

Экспериментов с едой тоже случалось немало. Если вы плохо воспринимаете нетипичную еду, картинку внизу лучше пролистайте.

— В Пекине я как-то купила супердешевую сосиску, на вкус как бумага. Пробовала скорпионов, тараканов и разных других жуков — в Китае это такая попсовая тема для туристов. Я скажу, что сосиска похуже, ни в какое сравнение не идет. Шашлычок из таракана не имеет особого вкуса, просто поджаренная корка.

Когда я путешествовала по Амазонии, попутчик предложил попробовать личинку пальмового жука — она такая толстая, мясистая. Как вспомню, меня до сих пор передергивает. Мы специально нашли нетуристическое место, где этих личинок продают. Для местных это высокобелковый продукт, он считается очень полезным.

В свое второе большое путешествие Анна уехала с небольшим рюкзаком, в который сложила немного вещей на первое время, кеды, ноутбук и минимальные уходовые средства. Из всего этого списка сейчас остались паспорт и телефон.

— Одежду уже раз пять, наверное, поменяла. Обувь стаптывается очень быстро, хватает месяца на полтора. Есть, правда, добротные хайкерские шузы, которые я купила еще в Патагонии, и они до сих пор со мной.

В Латинской Америке идеальные условия, если хочешь путешествовать очень экономно, говорит Анна. Ночь в хостеле — $4—5, иногда до $10, в приличном отеле — $15—20, недорогая квартира — в районе $20. Хорошую порцию еды — например, рис с курицей и овощами — можно купить за $1,5 и даже дешевле. Транспорт тоже недорогой. Так, в Боливии можно ночь ехать на автобусе за $7. В Азии ситуация с ценами примерно такая же, там достаточно дешево, считает Анна.

От месяца к месяцу бюджет у Анны меняется. Если в Европе уходило до €2 тыс. в месяц, то в Латинской Америке и Азии можно уложиться и в $250—300.

— Я веду бухгалтерию и записываю все траты до копеечки — чтобы видеть динамику и понимать, когда нужно оптимизировать расходы. Могу долго питаться в дешевых забегаловках, чтобы потом сходить в очень хороший ресторан. В целом позволяю себе почти все, что хочу — это удается, потому что мне много не надо.

Но бюджет важен, во время путешествия я бы поставила его на первое место. А если еще и планировать заранее, как я делала перед своей доковидной поездкой, то очень реально проехать вокруг света с относительно скромным бюджетом.

Как-то я решила провести эксперимент. В одном отеле в Латинской Америке предложила за ночлег сделать для них фото для размещения на Booking.com (у них висели крайне непривлекательные). И, к моему удивлению, они согласились. Так я научилась обмениваться полезностями.

В обмен на фото взяла несколько уроков серфинга, каждый из которых стоил $40. И еще полетала на частном самолете над древними линиями Наска — это очень дорогое удовольствие.

— Я сейчас работаю над сайтом, где расскажу о всех своих маршрутах. Люди с удовольствием откликаются, когда я обещаю включить их в свои описания.

Отношение к потреблению за время большого путешествия по миру у девушки сильно изменилось.

— Я поняла, что для ощущения достаточности мне нужно очень мало. Это еще и про принятие себя, своей внешности без кучи платьишек и косметики. Хотя я заметила, что, когда долго хожу, как бродяга, в пыльной одежде и стоптанных кедах и в какой-то момент покупаю новую одежду и обувь, делаю себе прическу, это приятно. Где-то на процент мое состояние улучшается, — смеется Анна. — Еще я знаю, что многие люди, отправляясь в долгие путешествия, так потом и живут всю жизнь. Это не для меня.

Чем дольше я путешествую, тем больше хочу вернуться домой. Выбрать утром вещи из собственного шкафа и приготовить завтрак на своей кухне — ценность таких вещей для меня сильно выросла. Мне надо было уехать так далеко и надолго, чтобы понять, как хорошо дома.

Это и есть идеальная жизнь?

Нет, путешествия — это не только яркие впечатления и красивые картинки, есть и негативные моменты. Анна начинает перечислять:

— Ты теряешь связь с друзьями, родными, местами, где родился и жил. Есть и замыленность от увиденного: если каждый день смотреть на красоты, от которых слезы катятся из глаз, со временем острота ощущений теряется. Да, еще усталость: ты постоянно переезжаешь, тягаешь рюкзак, решаешь какие-то вопросы. Устаешь и физически, и морально.

Иногда я снимаю себе отдельный номер и пару дней лежу, глядя в потолок, потому что просто не справляюсь с таким круговоротом событий.

Еще один момент — потеря карьеры. В юриспруденцию я уже не вернусь, да и не хочу. По приезде начну жизнь с чистого листа. Но тут есть и плюсы: думаю, я буду хорошим работником, потому что набрала много полезных качеств, стала гибкой, адаптивной.

Но хорошего в путешествии все-таки больше.

— Сейчас я чувствую абсолютную удовлетворенность от жизни. Мне было важно совершить это путешествие. И галочку напротив этого желания я могу поставить хоть сегодня.

Я долго к этому шла — и в конце концов реализовала, хотя потребовалось больше четырех лет. Дальше можно пойти по списку, зачем люди путешествуют. Это банально, но путешествия действительно расширяют сознание.

И еще во время поездки я многому научилась: быть гибкой, подстраиваться под любые ситуации, решать любые вопросы. Какой бы экстрим ни начинался, у меня абсолютно холодная голова. Даже если метеориты начнут падать на голову, я сразу составлю план, как с этим справиться. Кроме того, в путешествиях учишься смирению, принятию других людей и других стран.

О возвращении домой Анна уже думает. Но впереди еще есть планы: продолжить поездку по Индии, перелететь в Египет и пожить в «настоящем» Каире. После Каира девушка собирается проехать по Испании, потом пройти знаменитый маршрут Камино-де-Сантьяго длиной в несколько сотен километров, а затем символично вернуться в Грецию, где все началось, и там взойти на гору Олимп.

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