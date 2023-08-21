закрыть
21 августа 2023, понедельник, 9:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ради мечты продала машину, а в дорогу вышла с одним рюкзаком»

3
  • 21.08.2023, 8:28
  • 2,550
«Ради мечты продала машину, а в дорогу вышла с одним рюкзаком»

Белоруска рассказала, сколько стоит кругосветное путешествие.

У Анны Беляевой с детства была мечта — объездить весь мир. В какой-то момент она поняла, что это реально, и начала серьезно готовиться и откладывать деньги. Большую кругосветку прервал коронавирус — через полгода путешествий девушке пришлось вернуться домой. Но вот уже десятый месяц она вновь колесит по странам и континентам. Сколько она тратит в своих поездках? Об этом Анна рассказала в интервью для onliner.by.

«Ради мечты продала машину»

Встречала закат в одиночестве на Великой Китайской стене, за четыре дня прошла 120 километров по маршруту на Мачу-Пикчу, стала участницей карнавала в Бразилии, проехала автостопом по знаменитой аргентинской трассе Ruta 40 — ради этих и многих других незабываемых впечатлений девушка отказалась от многого. Она прервала свою карьеру, продала машину и другие ценные вещи и уже больше года не видит родителей. Но признается: уже сейчас может возвращаться домой, потому что ее большая мечта исполнилась.

— Желание было всегда, но очень долго я не знала, что так можно — путешествовать по разным странам одной, без огромного количества денег. Но потом появились блогеры, которые стали рассказывать о таком опыте, и я решила, что тоже могу попробовать.

Анна закончила ФМО БГУ, получила диплом юриста-международника и несколько лет проработала по специальности. Понемногу путешествовала и в то же время начала готовиться к большой кругосветке.

— Я подошла к этому очень серьезно и основательно. Все продумывала до мелочей. Подбирала себе компрессионные носки, чтобы ходить в долгие хайки. Очень детально выбирала кроссовки. Расписала все сертификаты и съездила в Санкт-Петербург, чтобы привиться от брюшного тифа. Накупила дорогого оборудования, приобрела специальный туристический рюкзак немецкой фирмы Deuter на 45 литров. Открыла несколько счетов в разных банках, изучила, какие карты выгоднее, чтобы снимать наличные без комиссии.

Девушка долго откладывала деньги на поездку, размещая их на депозиты под проценты. А перед путешествием продала машину и другие ценные вещи. Всего на руках оказалось $12 тыс. — такую сумму Анна потратила в первой, доковидной части путешествия. Продолжение кругосветки стоило около $10—11 тыс.

— Если планировать свой бюджет, то этого хватило бы на большую кругосветку. Я начала свое путешествие с Грузии, побывала в Армении, Азербайджане, заехала в Чечню, Северную Осетию и Дагестан. Потом были Катар, Китай, Малайзия, Гонконг, Вьетнам и, наконец, Индонезия, а на обратном пути — Сингапур.

Началось путешествие в августе 2019 года, а в январе 2020-го пришлось возвращаться из-за коронавируса. И я позволила себе в конце поездки пожить на широкую ногу.

В Беларуси Анна несколько месяцев прожила у родителей, а потом отправилась вслед за своим молодым человеком в Амстердам, где ему предложили работу. Там она нашла подработку, занималась продажами и консультировала по юридическим вопросам в онлайне. О продолжении своей кругосветки девушка тогда не особо задумывалась.

— Это путешествие — абсолютная спонтанность. Я просто захотела немного пожить в другой стране. Около 10 месяцев назад, в ноябре прошлого года, я вышла из дома с маленьким рюкзаком, чтобы на пару недель улететь в Грецию. С того дня так и хожу с ним за плечами. Из Греции я прилетела в Германию, потом в Швейцарию, Францию, на Канары, в Португалию, Испанию.

И в какой-то момент поймала себя на мысли, что ищу билет до Бразилии. За полгода я проехала по всей Латинской Америке, а потом прилетела в Азию, сейчас нахожусь в Индии. Огромный Deuter остался пылиться в шкафу в Амстердаме. И я без понятия, где мой сертификат о прививках и классные компрессионные носки для походов, — смеется белоруска.

«За четыре дня прошла 120 километров»

Анна начинала свое доковидное путешествие вместе с молодым человеком — он провел с ней свой отпуск в Грузии и частично в Армении.

— Он больше за комфорт. Мы передвигались на такси и питались только в ресторанах. Это тоже хорошо, но так страну не узнаешь. Когда я одна, начинаю глубже погружаться в культуру, знакомлюсь с людьми, рассматриваю детали, учу язык, объезжаю нетуристические места. Люблю делать открытия, узнавать страну на ощупь.

Ярких впечатлений у девушки накопилось немало. Она вспоминает, как с трудом добиралась до Великой Китайской стены и оказалась там только к вечеру.

— Люди стали уходить, а я попала в момент закрытия и как-то успела проскочить. И вот я на этой стене осталась одна. Представляете, сколько там обычно китайцев — вся стена в людях?! А тут еще красивейший закат, который редко увидишь в Китае, — и я одна сижу на ступенях, вокруг никого.

В Грузии с Анной случилось приключение, о котором она предпочла бы забыть: ее чуть не смыло бурными водами горной реки.

— В тот раз я могла погибнуть. Мы переходили через реку, очень опасную. И я застряла на очень ненадежной конструкции из нескольких камней и ветки. Пока ждала спасателей, смотрела на звезды и ночное небо и вспоминала всю свою жизнь, родителей, детство. И мой мозг подсказывал мне, как удержаться на этих камнях. Страх и слезы пришли позже, когда я оказалась в безопасности.

Собираясь ехать в Перу, белоруска подумала, что надо посетить Мачу-Пикчу. Но легкие способы добраться туда ее не устраивали: ни транспортом, которого там полно, ни пешком в организованной группе.

— Мне хотелось приключений. И я решила, что пойду по пешему маршруту одна. За четыре дня прошла 120 километров.

Вначале надо было преодолеть высоту, это 4600 метров над уровнем моря — идти тяжело, кислорода мало. Вниз спускаться еще сложнее, колени сильно напрягаются. Нужна хорошая физическая подготовка. Но это того стоило: идешь один среди гор и живописных пейзажей. На ночлеги останавливалась в местных деревнях, где за небольшие деньги тебе предложат спальное место и какую-то простую еду.

Латинская Америка впечатлила девушку своими размерами.

— Перелет через Атлантику, из Мадрида в Мехико, занял у меня 10 часов. И я думала, между странами на континенте расстояния совсем другие. Визуально я представляла карту, но не понимала масштаба. Когда 9 часов летела из Мехико в Сан-Паулу, очень удивилась.

В Бразилии Анна приняла участие в карнавале в Рио-де-Жанейро.

— Я не просто смотрела, как люди проходят по Самбадрому, — я сама по нему шла в составе своей команды. Да, это абсолютно реально, просто нужно заранее договориться со школой и арендовать костюм. Очень яркое впечатление! Я никогда не видела столько людей — они до самого горизонта.

Костюм очень неудобный, он сшит из дешевого материала с использованием каких-то подручных средств. Перед выходом на Самбадром сильно волновалась: я ведь не умею танцевать самбу. Но когда вышла на эту прямую, под свет софитов, началась какая-то магия. Играет живая музыка, все люди начинают двигаться в такт, и ты вообще забываешь обо всем на свете: про этот неудобный костюм, про то, что не умеешь танцевать. Тело само подстраивается под ритмы, и это момент эйфории.

Рассказывая о Латинской Америке, девушка часто употребляет слово «самый». Водопады Игуасу — «потрясающее зрелище, одна из самых красивых вещей, что я видела в своей жизни». Огненная Земля в Патагонии — «самое красивое место, где я бывала, там величественные пейзажи, от которых захватывает дух». А потом случилась Ruta 40 — одна из самых длинных трасс в мире (5000 километров), которая пересекает всю Аргентину с севера на юг.

— Я решила проехать ее автостопом. Это заняло полтора месяца. Такая была идея — ехать медленно, изучать местность, знакомиться с людьми. Во время этой поездки пришлось выучить испанский: люди там не говорят на английском. Я начала подстраиваться, узнавать слова. Помню, с одной семьей я всю дорогу проговорила на испанском.

Когда вышла, подумала: «Ого, что произошло!» Пересекая границу Бразилии и Аргентины, я знала только «Hola!» и «Gracias».

Насколько безопасно молодой девушке в одиночку путешествовать по миру?

— Я бы хотела сказать, что нужно доверять миру. Но люди разные, всякое может случиться. Поэтому у меня есть свои правила безопасности, которые я стараюсь не нарушать.

Они достаточно простые. Я не выхожу поздно вечером одна, только если это не туристический район, где полно людей, или я в компании. Стараюсь передвигаться в дневные часы, хотя получается не всегда. Помню, в Чечне меня высадили из маршрутки в час ночи посреди какого-то леса, и нужно было пешком добираться до своего отеля. Но все сложилось благополучно.

«В путешествиях образ жизни часто спартанский»

В путешествиях образ жизни у девушки в основном спартанский. Самые большие расходы — на перелеты и переезды.

— Стараюсь питаться в недорогих местах, но в рестораны тоже хожу: через стритфуд страну не всегда узнаешь. Живу в основном в хостелах. В 24 года (столько мне было, когда я только начинала свою кругосветку) это было классно: и бюджетно, и отличная атмосфера, и новые знакомства. Если хочется побыть одной, снимаю номер в гостинице или небольшую квартиру.

В Китае Анна проехала из Пекина в Шанхай на очень дорогом скоростном поезде. В следующий раз решила сэкономить и выбрала дешевый ночной.

— Это был интересный опыт. Деревянные сиденья с прямыми спинками, на которых ты проводишь всю ночь. Вокруг куча китайцев, многие сидят на полу, бегают тараканы, люди постоянно едят, дети плачут, запахи ужасные — и так на протяжении всего пути. Но это дешево.

Экспериментов с едой тоже случалось немало. Если вы плохо воспринимаете нетипичную еду, картинку внизу лучше пролистайте.

— В Пекине я как-то купила супердешевую сосиску, на вкус как бумага. Пробовала скорпионов, тараканов и разных других жуков — в Китае это такая попсовая тема для туристов. Я скажу, что сосиска похуже, ни в какое сравнение не идет. Шашлычок из таракана не имеет особого вкуса, просто поджаренная корка.

Когда я путешествовала по Амазонии, попутчик предложил попробовать личинку пальмового жука — она такая толстая, мясистая. Как вспомню, меня до сих пор передергивает. Мы специально нашли нетуристическое место, где этих личинок продают. Для местных это высокобелковый продукт, он считается очень полезным.

В свое второе большое путешествие Анна уехала с небольшим рюкзаком, в который сложила немного вещей на первое время, кеды, ноутбук и минимальные уходовые средства. Из всего этого списка сейчас остались паспорт и телефон.

— Одежду уже раз пять, наверное, поменяла. Обувь стаптывается очень быстро, хватает месяца на полтора. Есть, правда, добротные хайкерские шузы, которые я купила еще в Патагонии, и они до сих пор со мной.

В Латинской Америке идеальные условия, если хочешь путешествовать очень экономно, говорит Анна. Ночь в хостеле — $4—5, иногда до $10, в приличном отеле — $15—20, недорогая квартира — в районе $20. Хорошую порцию еды — например, рис с курицей и овощами — можно купить за $1,5 и даже дешевле. Транспорт тоже недорогой. Так, в Боливии можно ночь ехать на автобусе за $7. В Азии ситуация с ценами примерно такая же, там достаточно дешево, считает Анна.

От месяца к месяцу бюджет у Анны меняется. Если в Европе уходило до €2 тыс. в месяц, то в Латинской Америке и Азии можно уложиться и в $250—300.

— Я веду бухгалтерию и записываю все траты до копеечки — чтобы видеть динамику и понимать, когда нужно оптимизировать расходы. Могу долго питаться в дешевых забегаловках, чтобы потом сходить в очень хороший ресторан. В целом позволяю себе почти все, что хочу — это удается, потому что мне много не надо.

Но бюджет важен, во время путешествия я бы поставила его на первое место. А если еще и планировать заранее, как я делала перед своей доковидной поездкой, то очень реально проехать вокруг света с относительно скромным бюджетом.

Как-то я решила провести эксперимент. В одном отеле в Латинской Америке предложила за ночлег сделать для них фото для размещения на Booking.com (у них висели крайне непривлекательные). И, к моему удивлению, они согласились. Так я научилась обмениваться полезностями.

В обмен на фото взяла несколько уроков серфинга, каждый из которых стоил $40. И еще полетала на частном самолете над древними линиями Наска — это очень дорогое удовольствие.

— Я сейчас работаю над сайтом, где расскажу о всех своих маршрутах. Люди с удовольствием откликаются, когда я обещаю включить их в свои описания.

Отношение к потреблению за время большого путешествия по миру у девушки сильно изменилось.

— Я поняла, что для ощущения достаточности мне нужно очень мало. Это еще и про принятие себя, своей внешности без кучи платьишек и косметики. Хотя я заметила, что, когда долго хожу, как бродяга, в пыльной одежде и стоптанных кедах и в какой-то момент покупаю новую одежду и обувь, делаю себе прическу, это приятно. Где-то на процент мое состояние улучшается, — смеется Анна. — Еще я знаю, что многие люди, отправляясь в долгие путешествия, так потом и живут всю жизнь. Это не для меня.

Чем дольше я путешествую, тем больше хочу вернуться домой. Выбрать утром вещи из собственного шкафа и приготовить завтрак на своей кухне — ценность таких вещей для меня сильно выросла. Мне надо было уехать так далеко и надолго, чтобы понять, как хорошо дома.

Это и есть идеальная жизнь?

Нет, путешествия — это не только яркие впечатления и красивые картинки, есть и негативные моменты. Анна начинает перечислять:

— Ты теряешь связь с друзьями, родными, местами, где родился и жил. Есть и замыленность от увиденного: если каждый день смотреть на красоты, от которых слезы катятся из глаз, со временем острота ощущений теряется. Да, еще усталость: ты постоянно переезжаешь, тягаешь рюкзак, решаешь какие-то вопросы. Устаешь и физически, и морально.

Иногда я снимаю себе отдельный номер и пару дней лежу, глядя в потолок, потому что просто не справляюсь с таким круговоротом событий.

Еще один момент — потеря карьеры. В юриспруденцию я уже не вернусь, да и не хочу. По приезде начну жизнь с чистого листа. Но тут есть и плюсы: думаю, я буду хорошим работником, потому что набрала много полезных качеств, стала гибкой, адаптивной.

Но хорошего в путешествии все-таки больше.

— Сейчас я чувствую абсолютную удовлетворенность от жизни. Мне было важно совершить это путешествие. И галочку напротив этого желания я могу поставить хоть сегодня.

Я долго к этому шла — и в конце концов реализовала, хотя потребовалось больше четырех лет. Дальше можно пойти по списку, зачем люди путешествуют. Это банально, но путешествия действительно расширяют сознание.

И еще во время поездки я многому научилась: быть гибкой, подстраиваться под любые ситуации, решать любые вопросы. Какой бы экстрим ни начинался, у меня абсолютно холодная голова. Даже если метеориты начнут падать на голову, я сразу составлю план, как с этим справиться. Кроме того, в путешествиях учишься смирению, принятию других людей и других стран.

О возвращении домой Анна уже думает. Но впереди еще есть планы: продолжить поездку по Индии, перелететь в Египет и пожить в «настоящем» Каире. После Каира девушка собирается проехать по Испании, потом пройти знаменитый маршрут Камино-де-Сантьяго длиной в несколько сотен километров, а затем символично вернуться в Грецию, где все началось, и там взойти на гору Олимп.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк