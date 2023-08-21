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Почему Лукашенко вряд ли возьмут в БРИКС

  • 21.08.2023, 8:40
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Почему Лукашенко вряд ли возьмут в БРИКС

Амбициозный проект уже потерпел крах.

Официальный Минск недавно принял решение вступить в БРИКС (в объединения входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и подал соответствующую заявку.

Кроме того, Беларусь впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС: глава МИД Сергей Алейник отправится на встречу в ЮАР, которая пройдет там 22-24 августа.

«Салідарнасць» рассказывает, как БРИКС стало разочарованием и почему Беларусь туда вряд ли примут.

Крах амбициозного политического проекта и банк-зомби

Объединение БРИКС возникло из-за амбиций вошедших в него государств, на которых приходится около 40% населения Земли. До кризиса 2008 года экономика этих стран стремительно росла и у них появились геополитические амбиции.

Первый саммит БРИКС состоялся в 2009-м. Последующие годы казалось, что новое объединение способно составить альтернативу «большой восьмерке».

Политический обозреватель, историк Александр Фридман отметил в комментарии:

– С одной стороны БРИКС, безусловно, можно назвать влиятельным межгосударственным объединением: иначе и быть не могло, раз в нем состоят Китай, Индия, Бразилия – важнейшие государства глобального Юга. Участники объединения пытаются действовать согласованно, чтобы противостоять доминированию Запада.

С другой стороны, если для Индии, Китая, ЮАР это объединение важно, прежде всего, в плане экономического сотрудничества, то Россия с самого начала пытается БРИКС политизировать и противопоставить западному миру. Хотя на самом деле БРИКС – очень разношерстное объединение, включающее как демократические государства (Индию, Бразилию, ЮАР), так и авторитарные (Китай, Россия).

То есть монолитом БРИКС, как это часто пытаются представить, на самом деле не является.

Российские власти действительно с самого начала возникновения БРИКС не скрывали, что объединение поспособствует созданию многополярного мира и покончит с гегемонией Запада в международных отношениях. Особенно Кремль рассчитывал на это после 2014 года, когда из-за аннексии Крыма Россия попала под западные санкции и ее выгнали из «большой восьмерки».

Москва очень хотела взять реванш, но сделать у нее это не получилось. Эксперты уже давно констатируют, что идея создания в виде БРИКС могущественного политического проекта потерпела крах. Да и вообще это объединение не играет весомой роли в мире. Почему?

Дело в том, что геополитические амбиции России разделял только Китай. Остальные страны, как уже упоминалось, были заинтересованы прежде всего в расширении экономического сотрудничества.

Бразилия, ЮАР и Индия не хотят противостоять Западу. Последняя и вовсе взяла курс на углубление военного и политического сотрудничества с США.

Кроме того, эти государства развиваются очень разными путями, у них нет практически ничего общего. А Индия и Китай являются геополитическими соперниками.

По большому счету БРИКС так и остался диалоговой площадкой, которую западные эксперты называют искусственной.

Попытки создать общие институции также оказались провальными.

Новый банк развития БРИКС строился с целью формирования альтернативы МВФ и Всемирному банку – для финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития. Однако сегодня он находится в плачевном состоянии. В недавней публикации The Wall Street Journal говорится: NDB борется за выживание, превращаясь в зомби-банк.

Из-за нападения России на Украину NDB остался без долларов: инвесторы отказались поддерживать банк, среди основателей которого есть страна-агрессор. Любопытно, что сам банк посчитал за нужное объявить, что отказывается от новых проектов в России из-за санкций.

Однако российская пропаганда упорно замалчивает эти факты и до сих пор твердит, что члены БРИКС вот-вот сплотятся для противостояния Западу. Этот же тезис за ней повторяет Александр Лукашенко. Недавно он заявил, что Минск последовательно поддерживает сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, которое поможет противостоять политику сдерживания «неугодных стран», проводимую Западом…

Беларусь в выстроившейся очереди

Зачем БРИКС нужно было приглашать на саммит в ЮАР белорусскую делегацию и что это может дать Минску?

Александр Фридман отмечает:

– Интерес Беларуси понятен: в БРИКС состоят страны с огромными рынками и экономиками. Логично, что Минск рвется туда и пытается наладить интеграционные процессы во времена, когда возможности сотрудничества с Западом предельно ограничены.

Поскольку белорусские власти проявляют большой интерес к БРИКС, большое желание сотрудничать и даже подали заявку на вступление, то их поощрили приглашением на саммит.

Но насколько вероятным выглядят сценарий, что гигантские страны одобрят вступление в объединение 9-миллионой Беларуси со стагнирующей экономикой?

– До рассмотрения и тем более одобрения заявки Беларуси на вступление очень далеко. Странами БРИКС Беларусь рассматривается, по большому счету, как придаток России, сама по себе она им не так уж интересна, – сказал Фридман. – Мало иметь лоббистов в БРИКС (Россию и, возможно, Китай), надо заинтересовать всех остальных участников.

По мнению эксперта, насколько далеко Беларусь находится от тесного сотрудничества с БРИКС, демонстрирует тот факт, что на саммит отправляется не Лукашенко и даже не премьер Головченко, а глава МИД Алейник.

Добавим, что на саммиты БРИКС уже давно из вежливости приглашают небольшие страны. Так в 2017-2018 годах там побывали представители Таиланда, Таджикистана, Ботсваны, Мадагаскара и многих других государств.

Что касается заявок на вступление в БРИКС, то, по данным ТАСС, на данный момент их отправили уже 23 страны. Проблема в том, что объединение не собирается расширяться.

Китай пытается продвигать эту идею, но лидеры Индии, Бразилии и ЮАР считают, что в БРИКС и без новых членов хватает противоречий.

Напомним лишь, что власти ЮАР попросили Владимира Путина не приезжать на предстоящий саммит в связи с ордером на его арест, выданным Международным уголовным судом.

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