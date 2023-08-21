Украина впервые уничтожила стратегический ядерный бомбардировщик РФ 21.08.2023, 9:05

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Появились фото пылающего Ту-22М.

В городе Сольцы Новгородской области РФ на военном аэродроме страны-агрессора РФ 19 августа в результате удара дрона произошел пожар, в результате которого, вероятно, полностью сгорел российский стратегический бомбардировщик Ту-22М. Об этом российское издание The Moscow Times пишет 20 августа в Telegram.

«Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик. В сети, возможно, появилось фото военного аэродрома «Сольцы» после удара беспилотника. На фото виден полностью сгоревший Ту-22М3. В России не осталось инженерно-технической базы для их нового строительства», – сообщает издание.

На двух фото, сделанных с разных ракурсов, видно характерный нос бомбардировщика Ту-22М, которые РФ применяет для запуска по территории Украины противокорабельных сверхзвуковых ракет Х-22. Весь остальной корпус самолета объят пламенем.

До этого фотографии пылающего самолета появились в нескольких российских Telegram-каналах, в частности, «Сирена» и «ВЧК-ОГПУ», пишет «Гордон».

«Сирена» заявила, что фотографию «прислал читатель», авторы канала отметили, что не могут установить место, где сделан снимок, но известно, что на аэродроме «Сольцы», по которому был нанесен удар дронами, базировались именно Ту-22М.

«ВЧК-ОГПУ» пишет, что, по данным очевидцев, в Сольцах поражены два российских самолета, однако на фото только один Ту-22М, полностью объятый пламенем.

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