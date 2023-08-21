В Минске протестируют новую модель оплаты проезда в общественном транспорте

В Минске протестируют новую модель оплаты проезда в общественном транспорте3
- 21.08.2023, 9:52
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Уже с 1 сентября.
В Минске 1 сентября стартует эксперимент по оплате проезда в общественном транспорте, рассказал на «Радио-Минск» директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович, сообщает «Минск-Новости». Эксперимент коснется льготников, которые ездят бесплатно.
С 1 сентября учащимся двух столичных колледжей и четырех школ будут выданы карточки, аналогичные проездному билету.
«Таким образом, мы со школьниками начнем этот эксперимент, чтобы прививать правосознательность. Чтобы они понимали, что услуга транспорта чего-то стоит и чтобы хорошо, комфортно, удобно и быстро ей пользоваться, нужно определенные делать манипуляции — какие-то валидации, транзакции», — сказал Супранович.
С 1 октября планирется охватить экспериментом пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд, а с 1 января 2024-го распространить его на все категории льготников.
Новая модель оплаты будет апробироваться в Минске с перспективой распространения на регионы республики. В ее основу заложены детальное планирование, учет и контроль объема и финансирования работы транспорта, а также учет перевезенных пассажиров.
Предполагается, что от ее внедрения выиграют и пассажиры, и перевозчики, и заказчик. В частности, он получит точные данные о количестве пассажиров, на перевозку которых расходуются бюджетные средства.