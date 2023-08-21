На торги выставили квартиру дочери известного бизнесмена Аверьянова 1 21.08.2023, 10:08

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Виктория Аверьянова в зале суда. Июнь 2020 года.

Фото: TUT.BY

В 2020-м ее осудили за неуплату налогов.

В Минске выставили на продажу квартиру дочери известного бизнесмена Юрия Аверьянова — Виктории. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Белюробеспечения». Бизнесвумен приговорили к трем годам лишения свободы в 2020 году по делу об уклонении от уплаты налогов, отмечает zerkalo.io.

На сайте «Белюробеспечения» выставлена на продажу двухкомнатная квартира на улице Кирова, которая принадлежит бизнесвумен Виктории Аверьяновой. По данным структуры, квартира арестована.

Начальная цена, в которую оценили недвижимость, — 495 тысяч рублей. Торги пройдут 5 сентября.

Ранее на сайте «Белюробеспечения» продали и другое имущество Виктории Аверьяновой.

За одно из них, которое находится на улице Сторожовская, покупатель отдал 49 622 рублей. Второе купили за 34 220 рублей.

В прошлом году там же реализовали автомобиль Honda. Его смогли продать только со второго раза. В декабре 2021 года аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Тогда за него просили не менее 19 400 рублей. К марту 2022 года стартовая цена снизилась до 15 520 рублей. А продали его за 28 324 рублей.

Напомним, Викторию Аверьянову осудили по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В июне 2020 года суд приговорил предпринимательницу к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей сразу же сократили срок на 1 год по амнистии по случаю 75-летия Победы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, после суда ей оставалось отбыть в колонии около года. С нее также постановили взыскать в доход бюджета ущерб в размере 711,7 тысячи рублей.

Виктория Аверьянова возглавляла компанию «Интэкс», которая управляла рядом развлекательных клубов в Минске.

По данным суда, компания в 2009—2016 годах не уплатила в бюджет Беларуси налоги в сумме свыше 892 тысяч рублей. Глава «Интэкса» при пособничестве подчиненных внесла в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения.

Виктория Аверьянова — дочь известного белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова. В 2017 году Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании шести человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд». Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов.

После претензий со стороны силовиков он покинул Беларусь и переехал в Германию. Его старшая дочь Виктория — в Россию, где воспитывала двух детей. В конце 2019 года Викторию Аверьянову экстрадировали в Беларусь.

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