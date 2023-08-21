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Под Витебском водитель BMW заехал прямо в озеро

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  • 21.08.2023, 10:23
  • 2,292
Под Витебском водитель BMW заехал прямо в озеро

Что было дальше?

На днях в Сети появился ролик, на котором BMW заехало в озеро, пишет abw.by. На видео видно, что автомобиль привез гидроцикл и спускает его на воду. Как отреагировала ГАИ на это?

ГАИ Витебской области распространила комментарий:

«Сотрудникам Госавтоинспекции в соцсетях поступил видеоролик, который запечатлел ситуацию на пляже в городском посёлке Должа. В озеро, где купаются отдыхающие, в том числе дети, въехал автомобиль.

Напоминаем, что существующие правила запрещают не только заезжать в водоемы, но и ставить автомобили у воды. К водителю автомобиля приняты меры административного воздействия», – прокомментировала ГАИ.

Согласно статьи 53 и 54 (пункт 1.11 пункта 1) Водного кодекса Республики Беларусь стоянка ТС ближе 30 метров по горизонтали от береговой линии не допускается. Правило распространяется не только на пляжи, но и на все иные водоохранные территории.

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