Позорное фиаско России 3 Ян Валетов

21.08.2023, 10:33

1,964

Ян Валетов

Фото: Odessa Daily

Покорение Луны ожидаемо не произошло.

Ничего удивительного в том, что широко разрекламированное «новое покорение Луны» закончилось постыдным фиаско. Могу сказать, что наблюдая последние полтора года за попаданием «сверхточного» оружия куда ни попадя и за успешным сбитием того, что «сбить невозможно», я ничего другого не ожидал. РФ пытается косплеить далеко не самую удачную модель - Советский Союз. Но даже на это у нынешней недоимперии не хватает ни талантов, ни сил. СССР мог играть с Америкой в космос. Мог и играл. Возможно даже где-то переигрывал, потому что готов был потратить любые деньги за то, чтобы хоть на полголовы вырваться вперед в этой гонке. Нынешняя Россия может играть только в компьютерные игры с плохой графикой и ворованными сюжетами. Причем, сюжеты иногда ворует даже у почившего в бозе СССР.

Страна победившей деградации, на пике инженерной мысли собирающая иранские дроны, переклеивающая шильдики на китайских машинах, чтобы «возродить» марку «Москвич», так и не сподобившаяся сконструировать и собрать что-то свое. С орудиями убийств хоть что-то получилось, а вот на что-нибудь новое, мирное, нужное цивилизации - ни ума, ни умения не хватило. И тут союзники из Северной Кореи или эритрейские космические силы не помогут.

Даже сегодня, спустя 32 года после падения СССР, вся эта шатия-братия паразитирует на советским технологическом наследии, умудряясь ухудшать даже его. Ничего своего в стране, управляемой ворами и жульем с ГБистским прошлым , создавать не получается. Для того, чтобы создавать, чтобы плыть в общем течении прогресса и эволюции, нужно не пилить деньги, а вкладывать их в будущее. Не в войну за больные фантазии выжившего из ума вождя, а в образование, технологии, науку.С этим не задалось.Луна-25 с размаху врубилась в равнодушную к понтам лунную поверхность. Как и ожидалось.

Ян Валетов, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».