закрыть
21 августа 2023, понедельник, 10:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военный эксперт: ВСУ уже вплотную приближаются к форсированию Днепра

  • 21.08.2023, 10:44
Военный эксперт: ВСУ уже вплотную приближаются к форсированию Днепра
РОМАН СВИТАН

Украинский офицер описал военную обстановку на трех главных направлениях фронта.

Самый горячий участок фронта сегодня – это Луганское направление, которое включает в себя часть Харьковской области. В основном это район Купянска, где из-за короткого логистического плеча (всего 50 км до российской границы) россияне могут легко и быстро поставлять военную амуницию. По всему Луганскому фронту от Купянска до Кременной оккупанты пытаются двигаться, но у них нет особых успехов, потому что украинские войска очень эффективно работают в режиме активной обороны.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что на Луганское направление переброшены украинские оперативные резервы с Донецкого фронта. Они «успокоят» россиян, а затем вернутся к работе на Донецком направлении, в основном в район Бахмута.

«Я думаю, вопрос решится в ближайшие недели, и мы продолжим продвижение в районе Бахмута по высотам в сторону Горловки», – спрогнозировал Свитан.

Также полковник отметил, что ожило Запорожское направление. Сейчас там ведутся тяжелые бои, вводятся части украинских резервов, замечена новая техника, от которой россияне просто воют. Имеются в виду те же кассетные боеприпасы, которые разрывают оккупантов на части. Также эффективно работают планирующие авиабомбы.

«Мы двигаемся в сторону Заветного Желания – на Старомлыновку, а дальше будем выходить на оперативный простор. Но это работы еще на несколько недель», – сказал Свитан.

По словам эксперта, его радует также Херсонское направление, где украинские бойцы удерживают на левом берегу свои базы и развивают некоторые наступательные операции. Недавно они хорошо отработали по оккупированному Скадовску.

Но, самое главное, начинает интенсивно работать тяжелая и дальняя артиллерия в районе оккупированного Черноморского побережья. Под обстрелами украинская артиллерии находится условный треугольник между Херсоном, Армянском и Скадовском. Там идет серьезная работа, и это мягкий намек на то, что ВСУ уже вплотную приближаются к форсированию Днепра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк