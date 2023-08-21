Военный эксперт: ВСУ уже вплотную приближаются к форсированию Днепра 21.08.2023, 10:44

РОМАН СВИТАН

Украинский офицер описал военную обстановку на трех главных направлениях фронта.

Самый горячий участок фронта сегодня – это Луганское направление, которое включает в себя часть Харьковской области. В основном это район Купянска, где из-за короткого логистического плеча (всего 50 км до российской границы) россияне могут легко и быстро поставлять военную амуницию. По всему Луганскому фронту от Купянска до Кременной оккупанты пытаются двигаться, но у них нет особых успехов, потому что украинские войска очень эффективно работают в режиме активной обороны.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что на Луганское направление переброшены украинские оперативные резервы с Донецкого фронта. Они «успокоят» россиян, а затем вернутся к работе на Донецком направлении, в основном в район Бахмута.

«Я думаю, вопрос решится в ближайшие недели, и мы продолжим продвижение в районе Бахмута по высотам в сторону Горловки», – спрогнозировал Свитан.

Также полковник отметил, что ожило Запорожское направление. Сейчас там ведутся тяжелые бои, вводятся части украинских резервов, замечена новая техника, от которой россияне просто воют. Имеются в виду те же кассетные боеприпасы, которые разрывают оккупантов на части. Также эффективно работают планирующие авиабомбы.

«Мы двигаемся в сторону Заветного Желания – на Старомлыновку, а дальше будем выходить на оперативный простор. Но это работы еще на несколько недель», – сказал Свитан.

По словам эксперта, его радует также Херсонское направление, где украинские бойцы удерживают на левом берегу свои базы и развивают некоторые наступательные операции. Недавно они хорошо отработали по оккупированному Скадовску.

Но, самое главное, начинает интенсивно работать тяжелая и дальняя артиллерия в районе оккупированного Черноморского побережья. Под обстрелами украинская артиллерии находится условный треугольник между Херсоном, Армянском и Скадовском. Там идет серьезная работа, и это мягкий намек на то, что ВСУ уже вплотную приближаются к форсированию Днепра.

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