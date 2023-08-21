Минчанина отправили в психбольницу из-за комментариев о Лукашенко и власти 1 21.08.2023, 10:59

2,218

Административный корпус психиатрической больницы

Что известно про «Гайтюнишки»?

В Минском городском суде по трём статьям Уголовного кодекса судили как лицо, совершившее «общественно опасное деяние», 54-летнего минчанина Игоря Попова. За комментарии в интернете на закрытом судебном процессе мужчине назначили бессрочное принудительное лечение со строгим наблюдением. Такое решение судья Валентина Зенькевич вынесла ещё 12 мая, но подробности дела правозащитникам «Вясны» стали известны только теперь. Игоря уже направили в психиатрическую больницу «Гайтюнишки» Вороновского района.

Суд проходил по трём статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 368 («оскорбление Лукашенко»); ст. 369 («оскорбление представителя власти»); ст. 364 («угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Источники, знакомые с ситуацией, рассказали правозащитникам, что Игоря Попова задержали в начале сентября 2022 года.

Всё это время мужчина удерживался под стражей в жодинской тюрьме. Психиатрическое экспертное заключение готовили в Государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр психического здоровья».

По делу состоялось три судебных заседания в закрытом режиме, поэтому их подробностей нету. Процесс вела печальноизвестная Валентина Зенькевич, судившая вдову Андрея Зельцера Марию Успенскую (тоже как лицо, «совершившее общественно опасное деяние»), бывшего помощника прокурора Евгения Бабака, главного редактора tut.by Марину Золотову и бывшего генерального директора Людмилу Чекину, активистку Анастасию Кухту и других политзаключённых.

По информации правозащитников после 2020 года по политическим статьям 17 человек осудили как лиц, «совершивших общественно опасное деяние». Из них двум назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.

4 августа 2023 года Игоря Попова внесли в «список экстремистов». Мужчину уже отправили на принудительное лечение в «Гайтюнишки».

Что известно про «Гайтюнишки»?

Республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки» исполняет определения судов Республики Беларусь о принудительном лечении лиц, совершивших опасные деяния и представляющих по своему психическому состоянию и характеру содеянного особую опасность для общества, нуждающихся в больничном содержании и лечении в условиях строгого наблюдения. Согласно информации на официальном сайте «Гайтюшники» в больнице три отделения, где содержится 280 человек.

«Это будто маленькая тюрьма, окруженная высоким забором. Всюду — видеокамеры, тревожные кнопки, двойные решетки на окнах. А ночью между корпусом и оградой разгуливают сторожевые псы... По периметру сооружение охраняют милиционеры, в отделение им разрешено заходить только в крайнем случае. Такова позиция руководителя учреждения: это все же не тюрьма», — так описывало это учреждение газета в 2014 году.

Поддержать Игоря письмами можно по адресу: д. Гайтюнишки, Вороновский р-н, Гродненская обл., 231383, Игорь Павлович Попов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».