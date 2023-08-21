Сколько билетов нужно купить, чтобы выиграть в лотерею? 1 21.08.2023, 11:03

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Ответ математиков интригует.

Лотереи всегда привлекали людей своей возможностью выиграть большую сумму денег за небольшие вложения. Но сколько билетов нужно купить, чтобы увеличить свои шансы на победу? Это решили выяснить математики из Манчестерского университета. Эти расчеты удивили многих, и некоторые уже попытались использовать их на практике, отмечает telegraf.news.

Математики подсчитали, сколько билетов могут обеспечить победу в National Lottery «Lotto» (британская лотерея, финансируемая государством). Это лотерея, в которой разыгрываются шесть чисел от 1 до 59, и чтобы выиграть хоть что-то, необходимо попасть хотя бы на два числа. Чем больше совпадений, тем выше приз.

Доктору Дэвиду Стюарту и доктору Дэвиду Кушингу удалось вычислить минимальное количество билетов, которое необходимо купить, чтобы иметь шанс на выигрыш. Для этого они использовали программу Prolog, которая, по их утверждению, является одним из старейших примеров искусственного интеллекта.

В основе вычислений лежит геометрическая структура, называемая веерной плоскостью. Она состоит из набора прямых и треугольников, имеющих одну общую точку, две разные прямые и две точки, принадлежащие одной прямой. С их помощью можно генерировать наборы из шести чисел, которые попадают в одну пару.

По словам специалистов, в теории для получения выигрыша необходимо не менее 27 билетов.

А что на практике?

Однако теория — это еще не все. Хотя с научной точки зрения такая акция должна приносить прибыль, реальность, к сожалению, оказалась несколько иной.

Покупка 27 лотерейных билетов в Великобритании стоит около 45 фунтов стерлингов (примерно 57 долларов), и Питер Роулетт, который также является математиком, подсчитал, что 99% вложенных средств не окупятся.

В июле 2023 года исследователи решили проверить математические предположения на практике. Из 27 билетов они попали только в 3, причем среди них было только 2 номера.

Таким образом, выигрыш не покрыл даже затрат на покупку купонов, как предполагал Питер Роулетт.

Стюарт и Кушинг признали, что их расчеты — всего лишь математический курьез, который не совсем удачно работает на практике.

Предположения действительно допускают выигрыши, но они настолько малы, что даже не покрывают расходов на покупку билетов.

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