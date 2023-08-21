Z-пропагандисты: Россия потеряла больше, чем просто бомбардировщик Ту-22М3
- 21.08.2023, 11:13
- 1,560
В РФ такие самолеты больше не выпускают.
19 августа обычный беспилотник со взрывчаткой атаковал авиабазу Сольцы на Новгородщине. Как результат — минимум уничтожен один вражеский самолет «Ту-22М3», который вел обстрелы Украины ракетами «Х-22».
В Сети появились и кадры с авиабазы Сольцы с пылающим бомбардировщиком.
Украинский журналист Денис Казанский промониторил паблики пропагандистов после удачной охоты дрона на Ту-22М3. Как оказалось, из-за санкций Запада в РФ уже не выпускают бомбардировщики Ту-22М3, а заменить сломанные или полностью уничтоженные уже нечем, пишет «Диалог».
Пропагандист Живов заявил, что из-за технологического регресса в РФ такие самолеты производить уже не получится.
Согласен с ним еще один Z-канал «Рыбарь». Пропагандист пишет, что с атаками на авиабазы РФ столкнулись еще в Сирии, когда американские «Томагавки» постоянно наносили удары по авиабазе Хмеймим.
В МО РФ утверждают, что от таких ударов не спасет и бетонный ангар. Однако авиабазы в РФ атакуют не мощные ракеты или снаряды, а обычные беспилотники, которые в разы дешевле стоят одного бомбардировщика.
Якобы даже обычная металлическая сетка могла бы их уберечь от дронов. При этом некоторые российские паблики уверяют, что на авиабазе Сольцы пострадало минимум два бомбардировщика.