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«Я не пью, это антидепрессанты»

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  • 21.08.2023, 11:22
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«Я не пью, это антидепрессанты»

Водитель разнесла свой Volvo на минской улице.

На улице Есенина водитель в состоянии алкогольного опьянения совершила ДТП и выехала за пределы проезжей части, сообщили в ГАИ Минска. После аварии ее доставили на медосвидетельствование, где водителю было необходимо дуть в трубку прибора. Инспекторы обнародовали видео этого процесса. «Сколько мне еще дуть, чтобы вы поняли, что я не пью, — говорит женщина в ролике. — Это антидепрессанты, блин».

Прибор, по данным инспекторов, не подтвердил версию про лекарства и показал значение 2,41 промилле алкоголя.

Официальная версия произошедшего от ГАИ такова: «На ул. Есенина в столице 43-летняя женщина на Volvo совершила наезд на припаркованный Peugeot. После чего ее машину отбросило за пределы проезжей части».

Сообщается, автомобиль был помещен на охраняемую стоянку.

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