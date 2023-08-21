закрыть
21 августа 2023, понедельник, 12:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Путин испугался ехать в Турцию

5
  • 21.08.2023, 11:31
  • 6,468
СМИ: Путин испугался ехать в Турцию

Возможно, Эрдогана позовут в РФ.

Проведение встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на турецкой территории маловероятно. Об этом нам сообщил источник в Анкаре.

«На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно, и он вряд ли состоится на турецкой земле. Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию. Но четкого решения по этому поводу еще нет. Это вероятность», — сказал собеседник агентства.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Путин испугался ехать на саммит БРИКС в ЮАР. Глава Кремля мог быть арестован по ордеру, выданному Международным уголовным судом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк