СМИ: Путин испугался ехать в Турцию 5 21.08.2023, 11:31

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Возможно, Эрдогана позовут в РФ.

Проведение встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на турецкой территории маловероятно. Об этом нам сообщил источник в Анкаре.

«На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно, и он вряд ли состоится на турецкой земле. Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию. Но четкого решения по этому поводу еще нет. Это вероятность», — сказал собеседник агентства.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Путин испугался ехать на саммит БРИКС в ЮАР. Глава Кремля мог быть арестован по ордеру, выданному Международным уголовным судом.

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