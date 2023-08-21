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Известный шоумен Евгений Булка, который уехал в Израиль, продает свой дом

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  • 21.08.2023, 11:38
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Известный шоумен Евгений Булка, который уехал в Израиль, продает свой дом
Евгений Булка

Он построен по японской технологии.

Известный шоумен Евгений Булка, который чуть более года назад переехал с семьей в Израиль, продает свой загородный дом, об этом он написал в Instagram. По словам ведущего, дом и участок в 25 соток изначально он собирался отдать за 25 тысяч долларов. Однако желающих оказалось так много, так что теперь Евгений готов рассмотреть и другие предложения от потенциальных покупателей, пишет «Зеркало».

Дом, который продает Евгений, находится в Логойском районе, и построен по японской технологии. Судя по проекту, жилая площадь с кухонным оборудованием составляет более 60 м².

— Идеальная шумо- и теплоизоляция. Американская система отопления, кондиционирования и увлажнения воздуха. Готов для круглогодичного проживания, — сообщил Евгений, уточнив, что участок располагается рядом с горнолыжными комплексами «Логойск» и «Силичи». — Дом отапливается электрокотлом с конвектором обогрева воздуха, приточно-вытяжная вентиляция с функцией очистки воздуха. <…> Центральная вода, местная канализация, электричество.

Участок, уточнил ведущий, угловой, по соседству лес.

Самый популярный вопрос в комментариях под постом с объявлением, сколько стоит этот дом. Как уточнил Евгений, изначально он рассчитывал продать его за 25 тысяч долларов.

— Но из-за повышенного спроса готов рассмотреть ваши предложения, — отметил ведущий. — Главное, хочу найти людей, которым этот дом будет так же дорог, как мне.

Напомним, в апреле 2022 года Евгений с семьей переехал в Израиль. Сейчас известный шоумен живет в Тель-Авиве и работает в частной клинике пластической хирургии операционным санитаром.

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