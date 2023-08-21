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Белоруска хотела сделать визу через агентство, а в итоге осталась без денег

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  • 21.08.2023, 11:47
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Белоруска хотела сделать визу через агентство, а в итоге осталась без денег

За день до похода в визовый центр так и не прислали документы.

Когда сделать шенген становится все сложнее, растет популярность турфирм и визовых агентств, которые готовят документы «под ключ». Правда, получить заветную наклейку в паспорте выходит не всегда — бывает, отказывает посольство, а иногда случаются непредвиденные обстоятельства. Именно это произошло с читательницей zerkalo.io Вероникой: она осталась и без визы, и без тысячи рублей. Рассказываем детали.

Весной этого года Вероника захотела сделать визу. Чтобы повысить свои шансы, решила не заниматься этим самостоятельно, а найти организацию, которая со всем поможет. В процессе поисков писала разным визовым агентствам, но в итоге остановилась на PINE VIZA.

— Написала им, мы перешли в вайбер. Сначала сказала, что подумаю, — объясняет Вероника. — Два раза они еще писали, что появились места на запись в визовый центр. Дело в том, что такие агентства обеспечивают тебе окошко в ближайшие пару месяцев и готовят документы для подачи — разные бронирования, приглашения и так далее. А уже страховку и анкету делаешь сам и подаешь потом с готовыми документами тоже сам. В июне решилась перевести первую часть денег — 500 рублей. Я, конечно, сама виновата в беспечности. Переводила деньги не юрлицу, а на персональный счет — тут уже надо было призадуматься.

Казалось, все шло хорошо. У нее попросили сканы паспорта, обещали оперативную запись. Но после сотрудник фирмы не писал неделю. А потом еще очень долго отвечал на сообщения.

— В итоге через две недели в вайбере поменялась аватарка на Alpha Visa, а номер стал польским. Это пугало, — вспоминает собеседница. — Я начала снова писать, и мне пообещали, что сейчас запишут. Все выглядело реалистично: на телефон пришла СМС с кодом, я продиктовала его. И мне скинули документ в PDF, где было сказано, что я записана на 28 июля. Она была очень похожа на настоящую. Возможно, так и было: запись ведь бесплатная, я бы и сама могла это сделать, если бы разобралась. Но дело еще в том, что там очень долго и сложно мониторить свободное место. Видимо, у них такая возможность есть.

После этого у Вероники попросили вторую часть суммы и пообещали, что начнут готовить документы. Для перевода сбросили уже другие реквизиты, тоже физлица. Собеседница решила, что, возможно, это другой сотрудник фирмы, и заплатила еще 500 рублей. Но в то же время насторожилась и попросила друга сходить по адресу визового агентства.

— Мне сказали адрес, по которому я смогу забрать документы. Там как раз недалеко живет друг, — рассказывает она. — И вот он подошел туда в рабочее время, когда по идее сотрудники агентства должны быть на месте. Но там никого не оказалось, только вывеска про бухгалтерские услуги. К нему еще подошел вахтер и спросил, кого он ищет. Друг сказал, что визовое агентство, а вахтер ответил, мол, такие тут ходят, но не сидят всегда в кабинете. И посоветовал звонить.

Через пару дней сотрудник визового агентства написал, что в дороге и поэтому не может оперативно отвечать. А в понедельник, 17 июля, рассказал, что документы лежат у нотариуса на подписи. И снова пропал.

— В конце недели уже поняла, что меня надурили. Написала: «Так понимаю, что документы мне не ждать?» Но ответили, что все в порядке, все будет, — вспоминает Вероника. — Тогда решила подождать дня подачи. Но даже 27 июля, за день до похода в визовый центр, мне так никто ничего не прислал. Тогда я просто написала, чтобы мне вернули деньги. Делала вид, что не подозреваю их в мошенничестве. В конце июля пообещали все вернуть в течение двух недель, но так ничего и не произошло.

Как оказалось, Вероника не единственная, у кого возникли проблемы с агентством PINE VIZA. В соцсетях компании журналисты нашли несколько отзывов о том, что людям не вернули деньги — сейчас эти комментарии удалены.

Кроме того, на форуме Onliner.by на 18 августа есть больше десятка сообщений от клиентов этого агентства. Все они утверждают, что в компании им не оформили в срок необходимые для получения визы документы или оформили неправильно, и после этого связаться с представителями агентства не удавалось. Деньги людям не возвращали.

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