Российские оккупанты в Работино молят о помощи
- 21.08.2023, 12:01
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Появился перехват радиопереговоров.
Успехи украинской армии на Запорожском направлении провоцируют настоящую панику среди российских военных.
Об этом свидетельствует обнародованный в соцсетях отрывок радиопереговоров одного из подразделений оккупантов, которые все еще пытаются удержать позиции в Работино.
Судя по откровенному страху в голосе захватчика, буквально молящего командование о хоть какой-то помощи, ситуация для ВС РФ там действительно может оказаться критической.
«Прошу помогите! Прошу вам, помогите!», — буквально орал в рацию перепуганный россиянин, дальнейшая судьба которого неизвестна.
#Работино, Запорожская обл., некоторое время назад (включите звук) https://t.co/wFeCZI4wT9 #всрф pic.twitter.com/CWZvrTrKWw— Necro Mancer (@666_mancer) August 21, 2023