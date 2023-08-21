Российские оккупанты в Работино молят о помощи 21.08.2023, 12:01

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Появился перехват радиопереговоров.

Успехи украинской армии на Запорожском направлении провоцируют настоящую панику среди российских военных.

Об этом свидетельствует обнародованный в соцсетях отрывок радиопереговоров одного из подразделений оккупантов, которые все еще пытаются удержать позиции в Работино.

Судя по откровенному страху в голосе захватчика, буквально молящего командование о хоть какой-то помощи, ситуация для ВС РФ там действительно может оказаться критической.

«Прошу помогите! Прошу вам, помогите!», — буквально орал в рацию перепуганный россиянин, дальнейшая судьба которого неизвестна.

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