Запретят ли в РФ «Лунную сонату»? 1 Александр Невзоров

21.08.2023, 12:11

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Александр Невзоров

Может достаться и «Лунтику».

Официально подтвержден крах «лунной программы» России. «Луна-25» умирала в муках, крутясь и теряя детали. Где именно она шмякнулась, пока непонятно.

Событие, которое должно было возродить «космичность» России, лишь добавило стране «неандертальской шерсти» и стало доказательством ее отсталости и радикальной рукожопости.

Крах «Луны-25» – событие знаковое и объемное. Оно окончательно «выставило за дверь современности» страну Путина. Конечно, России следовало бы «сидеть тихо» и лишний раз не напоминать о себе.

В «лунном позоре» сконцентрировано слишком много смыслов и символов. Он лишний раз доказал неспособность России трезво оценивать свой катастрофически низкий уровень развития. «Луна» стала очередным «Киев за три дня».

В ближайшие дни из бедных российских мозгов будут тщательно вытравливать всякие воспоминания о попытке «покорения Луны». «Роскосмос» уже запросил администрацию президента категорически запретить упоминание о своем позоре всем СМИ РФ. Вот с «вытравливанием» все точно будет в порядке. Оно получится. 100% телезрителей России находятся в «северокорейской кондиции» и полностью утратили адекватность.

Большая часть русских давно стали коллективной Мурашкой (одна из собачек Ивана Петровича, прославилась очень легкой перенастройкой УР). Работать с такой публикой одно удовольствие. Патриотические слюни капают. Пропаганда наслаждается. Главное – убрать из поля зрения Мурашки всякие раздражители типа Лунтика и «Лунной сонаты».

Александр Невзоров, telegram

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