Латвийско-белорусскую границу пытались пересечь 35 нелегальных мигрантов

Латвийско-белорусскую границу пытались пересечь 35 нелегальных мигрантов1
- 21.08.2023, 12:14
Глава пограничной охраны Латвии заявил, что нарушители становятся агрессивнее.
В течение ночи и утром понедельника, 21 августа, 35 мигрантов пытались нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщил начальник пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, пишет Delfi.
Он признал, что нелегальным мигрантам помогают белорусские пограничники, которые сопровождают нарушителей и даже наносят ущерб пограничной инфраструктуре. Существует и риск того, что белорусские власти могут попытаться организовать провокацию, сосредоточив в определенном месте большее количество нарушителей — до нескольких сотен.
Нарушители границы в последнее время стали более агрессивными, не подчиняются требованиям пограничников и убегают. Также в воскресенье был случай, когда пограничнику пришлось применить оружие, сделав предупредительный выстрел, чтобы задержать убегающего нарушителя, заявил Пуятс.
География происхождения нарушителей очень разнообразна. Если раньше это были в основном граждане Ирака, то сейчас много граждан Индии, Бангладеш, Мадагаскара и африканских стран. Индийцы и бенгальцы настроены более агрессивно.
Глава пограничной охраны заявил, что сейчас ситуация находится под контролем МВД, но в случае, если нарушители границы начнут применять оружие, должны быть задействованы Вооруженные силы.
При этом он признал, что пограничники уже лучше вооружены, в том числе автоматическим оружием.