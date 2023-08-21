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Латвийско-белорусскую границу пытались пересечь 35 нелегальных мигрантов

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  • 21.08.2023, 12:14
Латвийско-белорусскую границу пытались пересечь 35 нелегальных мигрантов

Глава пограничной охраны Латвии заявил, что нарушители становятся агрессивнее.

В течение ночи и утром понедельника, 21 августа, 35 мигрантов пытались нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщил начальник пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, пишет Delfi.

Он признал, что нелегальным мигрантам помогают белорусские пограничники, которые сопровождают нарушителей и даже наносят ущерб пограничной инфраструктуре. Существует и риск того, что белорусские власти могут попытаться организовать провокацию, сосредоточив в определенном месте большее количество нарушителей — до нескольких сотен.

Нарушители границы в последнее время стали более агрессивными, не подчиняются требованиям пограничников и убегают. Также в воскресенье был случай, когда пограничнику пришлось применить оружие, сделав предупредительный выстрел, чтобы задержать убегающего нарушителя, заявил Пуятс.

География происхождения нарушителей очень разнообразна. Если раньше это были в основном граждане Ирака, то сейчас много граждан Индии, Бангладеш, Мадагаскара и африканских стран. Индийцы и бенгальцы настроены более агрессивно.

Глава пограничной охраны заявил, что сейчас ситуация находится под контролем МВД, но в случае, если нарушители границы начнут применять оружие, должны быть задействованы Вооруженные силы.

При этом он признал, что пограничники уже лучше вооружены, в том числе автоматическим оружием.

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