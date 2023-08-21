«Российское ПВО бомбит Симоньян»
- 21.08.2023, 12:23
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В соцсетях смеются над российской пропагандисткой.
Беспилотник, который, по версии министерства обороны страны-оккупанта РФ был сбит 21 августа в Подмосковье, упал неподалеку от дома российской пропагандистки Маргариты Симоньян. Об этом она сообщила 21 августа в Telegram.
«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений», – написала пропагандистка.
Позднее она уточнила, что, по данным местных властей, два человека пострадали от обломков дрона.
Ранее в минобороны страны-оккупанта РФ заявляли, что в результате работы ПВО по беспилотникам никто не пострадал.
Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram заметил, что содержание месседжей Симоньян за время полномасштабного вторжения РФ в Украину сильно изменилось, пишет «Гордон».
«Маргарита Симоньян. Эволюция от «Киев за три дня» до «Спасибо ПВО», – написал он.
Экс-заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram с сожалением отметил, что беспилотник упал далеко от дома Симоньян – на соседней улице.
«Шикарный, однако, райончик у Марго. Наглая ложь на России хорошо оплачивается», – написал Геращенко, оценив изображенные на фото дома.
«Российская ПВО бомбит Симоньян», – отреагировал на пост пропагандистки нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.