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«Российское ПВО бомбит Симоньян»

  • 21.08.2023, 12:23
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«Российское ПВО бомбит Симоньян»

В соцсетях смеются над российской пропагандисткой.

Беспилотник, который, по версии министерства обороны страны-оккупанта РФ был сбит 21 августа в Подмосковье, упал неподалеку от дома российской пропагандистки Маргариты Симоньян. Об этом она сообщила 21 августа в Telegram.

«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений», – написала пропагандистка.

Позднее она уточнила, что, по данным местных властей, два человека пострадали от обломков дрона.

Ранее в минобороны страны-оккупанта РФ заявляли, что в результате работы ПВО по беспилотникам никто не пострадал.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram заметил, что содержание месседжей Симоньян за время полномасштабного вторжения РФ в Украину сильно изменилось, пишет «Гордон».

«Маргарита Симоньян. Эволюция от «Киев за три дня» до «Спасибо ПВО», – написал он.

Экс-заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram с сожалением отметил, что беспилотник упал далеко от дома Симоньян – на соседней улице.

«Шикарный, однако, райончик у Марго. Наглая ложь на России хорошо оплачивается», – написал Геращенко, оценив изображенные на фото дома.

«Российская ПВО бомбит Симоньян», – отреагировал на пост пропагандистки нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

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