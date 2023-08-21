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Известный белорусский производитель судится с российскими ИП

  • 21.08.2023, 12:33
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Известный белорусский производитель судится с российскими ИП

Речь идет о Conte elegant.

Российские суды на прошлой неделе открыли несколько производств по искам известного белорусского производителя чулочно-носочных изделий. В них гродненская компания обвиняет нескольких ипэшников в «нарушении исключительного права» на товарный знак Conte elegant. И требует наказать их штрафами по 50 тыс. российских рублей (примерно по 530 долларов), пишет Office Life.

Издание обнаружило в российской судебной картотеке два принятых к производству на прошлой неделе иска. Но, скорее всего, это только начало.

Сужение рынка в Украине, где долгое время успешно работала дочерняя структура Валентина и Дмитрия Байко «Конте Украина», заставляет их активизироваться на другом важнейшем направлении сбыта — в России.

На нем белорусский бизнес представлен пятью дистрибьюторскими структурами и одной фабрикой «Текса». По итогам прошлого года их совокупная выручка превысила 75 млн долларов. Продажи увеличились у всех сбытовых структур, в том числе примерно на 25% — у главного дистрибьютора «Арст».

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