Минобороны Украины: В Работино сейчас идет плановая боевая работа 21.08.2023, 12:51

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Анна Маляр

ВСУ наступают также в Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Подразделения Вооруженных сил Украины имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее села Малая Токмачка Запорожской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино, но безуспешно. Как отметила Маляр, в населенном пункте сейчас идет плановая боевая работа.

Она сообщила, что наступательные действия продолжаются в Бердянском и Мелитопольском направлениях.

«На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют боеприпасы «Ланцет», - сообщила Маляр.

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