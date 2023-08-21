закрыть
21 августа 2023, понедельник, 13:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны Украины: В Работино сейчас идет плановая боевая работа

  • 21.08.2023, 12:51
  • 1,458
Минобороны Украины: В Работино сейчас идет плановая боевая работа
Анна Маляр

ВСУ наступают также в Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Подразделения Вооруженных сил Украины имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее села Малая Токмачка Запорожской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино, но безуспешно. Как отметила Маляр, в населенном пункте сейчас идет плановая боевая работа.

Она сообщила, что наступательные действия продолжаются в Бердянском и Мелитопольском направлениях.

«На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют боеприпасы «Ланцет», - сообщила Маляр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк