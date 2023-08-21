Латынина: Все решится в ближайшие два месяца на поле боя 21.08.2023, 13:02

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Юлия Латынина

Российский фронт может обвалиться.

Сегодня намеки на такое развитие событий видны в Урожайном и окрестных местах. Об этом заявила российская журналистка Юлия Латынина в интервью Алексею Гомону, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Дмитрий Гордон».

«Напомню слова Арестовича о том, что, поскольку Украина атаковала фронт в разных местах, Россия была вынуждена распылять свои силы и расходовать резервы. Существует мнение, что в этой войне невозможен стратегический сюрприз, в отличие от Второй мировой, потому что поле боя прозрачно, ведь все все видят. Но это не совсем точно. Никогда нельзя увидеть мысли противника», – сказала Латынина.

Затем журналистка объяснила, что она имеет в виду. Образно говоря, все видят, что есть три шарика, под которыми лежат наперстки. Но какой наперсток пойдет вперед, непонятно. Это похоже на ситуацию, когда ты видишь шахматную доску, но не знаешь, какую противник выберет фигуру.

«Это я к тому, что все решится в ближайшие два месяца на поле боя, а всякие разговоры о перемирии преждевременны, потому что Путин сейчас находится в эйфории. Он получает с поля боя только самые радужные рапорты о том, что все выстояли и всех отразили», – отметила Латынина.

Также журналистка акцентировала внимание на том, что никто не может наверняка сказать, как именно будут развиваться события в ближайшие два месяца.

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