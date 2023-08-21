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Экс-музыкант Brutto: Михалок «слил» рэпера Серегу за «ручканье» с Лукашенко

  • 21.08.2023, 13:11
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Экс-музыкант Brutto: Михалок «слил» рэпера Серегу за «ручканье» с Лукашенко
Сергей Пархоменко

Артист-«ябатька» прославлял диктатора, при этом живя в Харькове.

Минометчик батальона «Волат» (входит в полк имени Кастуся Калиновского) «Ракета» рассказал каналу «Жизнь-малина», как Сергей Михалок возмутился поведением рэпера Сереги (Сергея Пархоменко), пишет «Салiдарнасць».

Последнего боец охарактеризовал как жадного, корыстного и хитрого человека. Ракета, сотрудничавший в прошлом с группой Сергея Михалка, рассказал:

– Приезжает Серега (Михалок – прим.) на базу, и я вижу, что он не в духе: сосредоточен и очень жесткий. Кто-то аккуратно спрашивает: все нормально? И Серега говорит: пацаны, не знаю, как вы к этому отнесетесь, но я его (рэпера Серегу – прим.) слил.

Боец Полка Калиновского допустил, что Михалок через знакомых сообщил СБУ, что рэпер Серега «ручкается с Лукашенко», при этом «спокойненько проживая в Харькове».

– Я считаю, что так и нужно было сделать, – сказал минометчик Ракета.

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