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Видеостриминг из мирового топ-3 ушел из Беларуси

  • 21.08.2023, 13:27
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Видеостриминг из мирового топ-3 ушел из Беларуси

Компания тихо увезла команду в Польшу и на Кипр.

Одна из крупнейших видеостриминговых компаний в мире, американская TangoMe, похоже, ушла из Беларуси. Компания исчезла из списка резидентов ПВТ, а Минска больше нет в перечне локаций на официальном сайте TangoMe. Белорусское юрлицо «ТангоМи» пока действующее, но, по словам сотрудников, так никто не работает. Почти вся минская команда релоцировалась в Польшу, отмечает devby.io.

TangoMe развивает стриминговую платформу Tango Live — приложение для вещания в прямом эфире, видеозвонков и обмена сообщениями. Платформа входит в топ-3 стриминговых сервисов на западном рынке. У приложения 450+ миллионов загрузок и 10+ миллионов активных пользователей в месяц.

Минский офис разработки TangoMe был открыт в мае 2020 года. Компания сразу, по слухам, переманила более высокими зарплатами значительную часть команды Viber. Осенью 2020 компания стала резидентом ПВТ.

Но в прошлом году у компании изменились планы относительно дальнейшего развития минского офиса. TangoMe открыла офис в Польше и перевезла туда почти всю белoрусскую команду.

Журналисты поговорили с несколькими сотрудниками компании и узнали некоторые подробности.

В минском офисе TangoMe работало около 130 сотрудников. Осенью прошлого года большая часть команды релоцировалась в офис в Варшаве, часть сотрудников переехала в офис на Кипре.

«Для релокейта были две основные причины: возможные проблемы с поступлением денег и проблемы с потенциальными инвесторами/выходом на IPO. При переезде релокантам выплатили одну зарплату и компенсировали затраты на «помогаторов», которые занимались оформлением ВНЖ, в размере 2 тысяч злотых (около 500 долларов). Сам переезд и оформление были довольно скомканными, самим приходилось много разбираться, как и что оформлять», — рассказал один из сотрудников.

В польском офисе TangoMe уже работает больше 100 человек. Минский офис, по словам собеседников, «закрыли еще в ноябре 2022. Через это юрлицо сейчас никто не работает».

Из России тоже

TangoMe ушла не только из Беларуси, но и, похоже, из России.

Информация о планируемом уходе американской компании из России появилась осенью прошлого года в российских медиа. Публичных заявлений компании по этому поводу журналисты не нашли.

Офис в Санкт-Петербурге открылся еще в 2015 году и долгое время был крупнейшим региональным подразделением. Но его больше нет в перечне локаций компании, как и Минска.

Также в российском реестре юрлиц мы нашли компанию ООО «ТАНГОМИ СТП», которая была зарегистрирована в Санкт-Петербурге, собственник — американская TangoMe. По данным реестра, в марте этого года компания была ликвидирована.

В настоящий момент на официальном сайте TangoMe упоминаются 5 локаций, где открыты офисы компании: Тель-Авив, Лимасол, Дубай, Варшава, Киев. Открыто около 50 вакансий.

TangoMe inc основана в США в 2009 году Ури Разом и Эриком Сеттоном и первой представила миру межсетевые и кроссплатформенные мобильные видеочаты.

В 2014 году китайская Alibaba Group инвестировала в проект 215 миллионов долларов. В числе других инвесторов TangoMe inc также фигурируют Access Industries и один из основателей Zoom.

На сегодня TangoMe одна из крупнейших видеостриминговых компаний в мире. Компания развивает приложение для онлайн-трансляций Tango Live. Это одна из ведущих платформ для онлайн-трансляций по всему миру.

По данным с официального сайта, в компании работает 350+ сотрудников в пяти странах: Украина, Кипр, ОАЭ, Польша, Израиль. Годовой оборот оценивается в 400 миллионов долларов.

TangoMe стала очередной американской ИТ-компанией, которая ушла из Беларуси. В этом списке сегодня такие известные компании, как WorkFusion, EIS Group, Softeq Development, Tealium, ArasCorp, Kaseya.

Всего за 2022–2023 годы несколько десятков разных ИТ-компаний закрыли/продали свой бизнес в Беларуси и ушли из страны. Большинство из них предложили сотрудникам опцию релокейта и взяли на себя часть расходов. (Только 14% участников нашего ресёрча в июле 2022 — 5000 анкет — отметили, что в их компаниях нет релокейта.)

Большинство ИТ-компаний из топ-50 пока сохранили бизнес в Беларуси, но количество сотрудников, которые работают в офисах в РБ, за последние полтора года сократилось, по нашим оценкам, в 1,5-2 раза. Например, крупнейшая ИТ-компания Беларуси EPAM «потеряла» примерно половину штата. Почти на столько же сократилась беларуская команда iTechArt. Минский офис Exadel сократился почти в 5 раз.

По данным официальной статистики и расчетам с января 2022 года ИТ-сектор потерял уже около 20 тысяч специалистов. Здесь мы сравнили масштабы двух волн релокейта — после 2020-го и после 24 февраля 2022.

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