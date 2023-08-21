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Украинские морпехи обратили оккупантов в бегство под Старомайорским

  • 21.08.2023, 13:29
  • 3,052
Украинские морпехи обратили оккупантов в бегство под Старомайорским

Успешная атака попала на видео.

Украинские морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского обратили россиян в бегство под Старомайорским.

Видео обстрела врага выложили бойцы бригады.

По информации аналитиков интерактивной карты боевых действий Deep State, украинские морские пехотинцы заставили россиян отступить с участка к западу от Старомайорского.

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского – соединение морской пехоты Украины. Находится в ведении Командования Морской пехоты ВМС Украины.

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