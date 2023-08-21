Как белорусам оставить завещание, если рядом нет нотариуса 1 21.08.2023, 13:40

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Нотариус объяснила, можно ли оставить завещание на диктофоне.

Если надиктовать завещание на диктофон, будет ли оно считаться законным? Этим вопросом задалось интернет-издание из Гомеля.

Привели в пример и конкретный случай, когда женщина завещала таким образом квартиру человеку, который за ней ухаживал последние 10 лет, хотя и не был ей родным.

Заведующая нотариальной конторой №2 Советского района Гомеля Светлана Кучинская рассказала, что, действительно, бывают случаи, когда нотариус по разным причинам не может засвидетельствовать завещание. Тогда заверить последнюю волю человека может «самый главный начальник» - например, главврач больницы, где лежит завещатель, либо командир воинского подразделения (если завещание хочет оставить военнослужащий). Но во время этого события обязательно должны быть еще свидетели. А человек, который принял завещание, должен при первой возможности направить завещание через орган юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.

В завещании должны указаны быть ФИО человека, его местожительства и личная подпись. Если человек не может сам подписать завещание, это по его просьбе разрешается сделать кому-то другому, но при этом обязательно должен присутствовать нотариус или другой человек, удостоверяющий завещание в соответствии с законом. В документе следует обязательно указать причину, из-за которой завещатель не мог поставить свою подпись.

Если же какой-то пункт Гражданского кодекса в письменном завещании не соблюден, оно может быть признано недействительным.

Что касается записи на диктофон – закон не предусматривает такого варианта завещания, следовательно, аудиозапись не будет приниматься во внимание.

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