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Авиационный прорыв: когда F-16 появятся в украинском небе

  • 21.08.2023, 13:47
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Авиационный прорыв: когда F-16 появятся в украинском небе

В Украине идет подготовка взлетно-посадочных полос.

Коалиция истребителей, в которую вошли 11 стран, похоже, становится реальностью. На выходных президент Украины Владимир Зеленский посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Итогом визита стало решение Нидерландов и Дании передать Украине истребители F-16. А Швеция в перспективе намерена помочь нашей армии самолетами Gripen. Кроме того, объявлено о начале обучения украинских пилотов.

Как скоро западные истребители смогут защищать небо Украины и какова перспектива подготовки пилотов? Об этом пишет «Апостроф».

Сколько дадут?

В воскресенье, 20 августа, Зеленский, будучи в Нидерландах посетил военную базу в Эйндховене и осмотрел боевые истребители. После общения с премьер-министром этой страны Марком Рютте Зеленский написал: «F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк!».

Позже президент Украины дописал, что страна получит от Нидерландов 42 истребителя F-16. Однако, во время совместной пресс-конференции премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна имеет всего 42 истребителя F-16 и пока рано говорить о количестве, которое передадут Украине. Также на пресс-конференции не были названы и сроки передачи самолетов.

Нидерландский премьер отметил, что сначала нужно провести обучение украинских пилотов в Дании и Румынии и создать необходимую инфраструктуру для обслуживания F-16.

Дадут, но нескоро

В Дании конкретики было больше. Тут Зеленский тоже посетил военную базу и не отказал себе в удовольствии посидеть в кабине первого пилота F-16. Премьер Дании Метте Фредериксен довольствовалась местом второго пилота. На совместной пресс-конференции Фредериксен заявила о безоговорочной поддержке Украины и отметила, что Дания готова передать Украине 19 истребителей. Первая группа из 6 самолетов F-16 направится в Украину до конца 2023 года. В следующем году наша страна получит еще 8 самолетов, а в 2025 году - еще 5.

Но самое главное, Премьер-министр Дании уточнила, что сейчас в их стране проходят обучение более 70 военных летчиков из Украины.

Кого учат и сколько

Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук отметил, что в Великобританию на обучение на F-16 поехали молодые пилоты выпуска 2023 года. Что касается Швеции, то там проходят обучение пилоты выпуска 2016 года с достаточным боевым опытом.

- Если взять общую подготовку, по которой они занимаются, то общая подготовка составляет 32 месяца. В отношении наших двух пилотов было принято решение, что они смогут овладеть самолетом F-16 за четыре месяца, — сказал Олещук.

Командующий отметил, что важным фактором отбора для обучения стало знание английского языка: «Знание английского — это ключевое. Потому что здесь не должен работать переводчик».

По мнению военного летчика Романа Свитана, решение отправить на обучение молодых пилотов правильное, поскольку за ними будущее.

- Выпускники 2023 года — это молодые летчики, отлетавшие уже по 3 года. Их удобно начинать учить сразу на дальнюю перспективу – что очень важно, - прокомментировал Свитан. - Выпускники 2016 года – это пилоты, которые уже отлетали 10 лет. У них большой налет часов. Эти летчики будут сразу учиться на F-16. Их будут переучивать по определенным видам боевой подготовки – это займет 3 – 4 месяца. То есть перед новым годом мы можем уже увидеть первую эскадрилью готовых летчиков.

Кроме того, по словам Свитана, все, кто принимает участие в процессе, должны пройти проверки и получить допуски по протоколам секретности, поскольку они будут иметь дело с информацией, являющейся военной тайной.

По данным Романа Свитана, в Румынии сейчас строится база, на которой в будущем начнется подготовка украинских летчиков и техников.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко также считает, что к новому году у нас уже будут подготовлены пилоты, как раз для тех истребителей, которые передаст Дания.

Где будут размещаться F-16

Россия делает все возможное, чтобы уничтожить украинские аэродромы, совершая на них ракетные атаки, а потому встает вопрос, где будут базироваться западные истребители.

- Самолет F-16, он уже был в Украине. Он садился на наших аэродромах, мы проводили совместное обучение с пилотами F-16, и у нас, соответственно, есть опыт эксплуатации этого истребителя. Я думаю, это существенно, - сообщал ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Подробности рассказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, истребители F-16 уже садились на украинские взлетные полосы в 2012 году во время обеспечения Чемпионата Европы по футболу.

- F-16 были на аэродроме «Миргород» Полтавской области, садились на наши «взлетки» и чувствовали себя там, скажем так, хорошо. И пилоты наши даже имели возможность поуправлять: брали ручку управления на себя уже в небе (там двухместный учебно-боевой самолет), — сказал спикер.

Поэтому эксперты не видят больших проблем в размещении истребителей на украинских аэродромах.

«Конечно, западные истребители для Украины могут быть размещены на аэродромах приграничных с Украиной стран НАТО, - говорит Александр Коваленко, - Но я допускаю, что F-16 могут базироваться и на наших аэродромах. Это могут быть аэродромы ангарного типа, и я думаю, что эти аэродромы будут надежно защищены ПВО».

По словам Коваленко, в случае ракетной атаки, самолеты будут подниматься в воздух и выполнять задачи по отражению этой атаки.

Командующий Воздушными силами Украины отметил, что сейчас идет подготовка взлетно-посадочных полос.

«Мы проводим соответствующую реконструкцию, мы улучшаем покрытие, улучшаем инфраструктуру аэродромов, мы строим новые защитные сооружения. И я думаю, с момента приобретения Украиной самолетов мы сможем их принять в Украине», - сообщил Олещук.

Как помогут F-16

- Нужно понимать, что эти самолеты не будут использованы в нынешнем контрнаступлении. - говорит Коваленко, — Но это не значит, что мы не будем использовать F-16 сразу же, после их получения, даже пусть и в начале следующего года. Мы не будем ждать следующего контрнаступления.

Роман Свитан отметил, что самолеты F-16 хотя бы в минимальном достаточном количестве – в количестве одной бригады – уменьшат украинские потери в 10 раз.

«Если мы получим F-16, то будем иметь возможность осуществлять серьезное огневое влияние по позициям врага. Особенно дальнобойным ракетным оружием. И мы даже не будем заходить в зону риска», – резюмировал Александр Коваленко.

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