В Минске проверяют таксистов, работающих через мобильные приложения
- 21.08.2023, 13:48
Особое внимание уделяют правилам перевозки.
Столичная Госавтоинспекция 21−27 августа проводит рейды по проверке таксистов, которые работают через мобильные приложения. Инспекторы применяют гласный, негласный и смешанный контроль, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ГАИ займется такси, «использующими средства электросвязи и глобальную компьютерную сеть Интернет».
Особое внимание уделят «правилам перевозки пассажиров автомобилей-такси, в том числе несовершеннолетних, с непристегнутыми ремнями безопасности».
«Инспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля при использовании средств фото- и видеофиксации», — сообщили в ГАИ.