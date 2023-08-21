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В Минске проверяют таксистов, работающих через мобильные приложения

  • 21.08.2023, 13:48
В Минске проверяют таксистов, работающих через мобильные приложения

Особое внимание уделяют правилам перевозки.

Столичная Госавтоинспекция 21−27 августа проводит рейды по проверке таксистов, которые работают через мобильные приложения. Инспекторы применяют гласный, негласный и смешанный контроль, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ займется такси, «использующими средства электросвязи и глобальную компьютерную сеть Интернет».

Особое внимание уделят «правилам перевозки пассажиров автомобилей-такси, в том числе несовершеннолетних, с непристегнутыми ремнями безопасности».

«Инспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля при использовании средств фото- и видеофиксации», — сообщили в ГАИ.

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