Российский пропагандист: Нас ждет катастрофа, артиллерия «замолчит» 1 21.08.2023, 13:54

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«Уралы» и КамАЗы просто станут.

В армии России назревает новая крупная проблема, которая может нанести тяжелый удар по способности оккупантов вести боевые действия уже ближайшей осенью.

В ВС РФ наблюдается чудовищный дефицит покрышек для грузового транспорта, без которых все военные грузовики на фронте, «Уралы» и КамАЗы, просто станут.

Об этом пишет российский военный, Z-военкор Андрей Морозов по кличке «Мурз», сообщает «Диалог».

По его словам, подобное ранее наблюдалось только в ОРДЛО, однако теперь до этого уровня опустилась вся российская армия. Запчастей к военным грузовикам также не хватает. Со снабжением у россиян критические проблемы - без грузовиков их артиллерия на передовой не сможет получать снаряды, не сможет передвигать орудия на новые позиции. Это станет настоящей катастрофой для российской армии, поскольку вся артиллерия на фронте со стороны РФ «замолчит».

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