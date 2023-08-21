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Зачем специалисты рекомендуют класть пустые тарелки в морозильник?

  • 21.08.2023, 13:56
  • 2,130
Зачем специалисты рекомендуют класть пустые тарелки в морозильник?

Мало кто знает об этом гениальном трюке.

Существует много необычных, но очень полезных лайфхаков. Один из таких — хитроумный прием с тарелками, которые нужно положить в морозильную камеру. Этот лайфхак поможет вам сохранить драгоценное время и даже здоровье.

Казалось бы, зачем класть пустые тарелки в морозильник, в котором у многих и так почти нет места. Но, поверьте, даже если вы оставите их на минут 15-20, они здорово помогут в некоторых ситуациях, пишет telegraf.news.

Дело в том, что горячую еду в холодильник класть нельзя. А есть ее сразу тоже вредно для желудка, кроме того можно обжечь и пищевод. Получается, если вы торопитесь, поедание слишком горячей еды ни к чему хорошему не приведет.

Поэтому просто заранее поставьте тарелку в морозильную камеру, на которую впоследствии выложите блюдо после его приготовления. Таким образом, при соприкосновении с холодной поверхностью тарелки блюдо понизит свою температуру, но не станет сразу холодным.

Есть и другой способ. Можно также использовать кубики льда. Возьмите миску с водой, насыпьте в нее немного соли и добавьте кубики льда. Поставив на миску тарелку или положив рядом с ней еду — так вы сможете охладить ее без холодильника.

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